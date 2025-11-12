Il video cattura il momento in cui il ponte lungo 2.500 piedi di nuova costruzione in Cina crolla in pochi secondi

HQ

Un ponte di nuova costruzione nella provincia sud-occidentale del Sichuan è crollato martedì, con un nuovo filmato che mostra la struttura che si disintegra in pochi secondi e enormi nuvole di polvere che si alzano sul fianco della montagna.

Le autorità locali hanno confermato che non sono state segnalate vittime dopo che il ponte Hongqi di 2.487 piedi nella città di Barkam ha parzialmente ceduto intorno alle 16:00 ora locale. I funzionari hanno detto che una frana ha causato il crollo della rampa di accesso al ponte e del fondo stradale.

Le autorità avevano rilevato crepe prima del crollo

La polizia aveva chiuso il ponte al traffico la notte precedente dopo aver identificato crepe e pendii instabili nelle vicinanze. Il video mostra un lato del ponte che si rompe e precipita nel fiume sottostante, lasciando la sezione rimanente in pendente in modo precario.

Il ponte Hongqi, inaugurato ad aprile, è stato salutato come una pietra miliare dell'ingegneria locale ed è costato circa 1,3 milioni di dollari per la costruzione in un periodo di 19 mesi. Faceva parte di una strada nazionale chiave che collegava il Sichuan con il Tibet.

Preoccupazioni per la sicurezza in mezzo al rapido boom edilizio della Cina

L'appaltatore del ponte, Sichuan Road & Bridge Group, ha poi rimosso dal suo sito web il materiale promozionale che celebra il progetto. La spinta statale cinese per enormi progetti infrastrutturali è stata a lungo un fattore chiave dello sviluppo regionale.

Tuttavia, il ritmo dei lavori ha sollevato crescenti preoccupazioni sugli standard di sicurezza. Ad agosto, 12 lavoratori sono stati uccisi dal crollo di un ponte in costruzione nella provincia di Qinghai, evidenziando i rischi in corso per l'espansione delle infrastrutture del paese.