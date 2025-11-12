Il primo robot umanoide AI della Russia cade a terra pochi secondi dopo la grande presentazione

HQ

Il primo robot umanoide AI della Russia è caduto a faccia in giù pochi secondi dopo la sua grande presentazione a Mosca, in quello che avrebbe dovuto evidenziare i progressi del paese nell'intelligenza artificiale e nella robotica di produzione nazionale.

Il robot, chiamato AIdol, è stato presentato lunedì dalla società di robotica russa Idol in occasione di un evento tecnologico. Pochi istanti dopo aver mosso i primi passi, la macchina ha perso l'equilibrio e si è schiantata a terra, spargendo parti sul palco mentre il personale si affrettava a tirare un sipario sulla scena.

Gli sviluppatori incolpano i problemi di calibrazione

Il CEO di Idol, Vladimir Vitukhin, ha attribuito l'incidente a errori di calibrazione, osservando che il prototipo è ancora in fase di test. "Spero che questo errore si trasformi in un'esperienza", ha detto. Nonostante la battuta d'arresto, l'azienda ha descritto AIdol come un passo importante verso l'autosufficienza della Russia nella robotica.

Il robot è alimentato da una batteria da 48 volt che consente fino a sei ore di funzionamento e attualmente include il 77% di componenti di fabbricazione russa, una cifra che Idol mira ad aumentare al 93% nei modelli futuri. Sebbene AIdol non sia ancora in grado di camminare in modo stabile, Vitukhin ha affermato che il robot può "sorridere, pensare ed essere sorpreso, proprio come una persona".

La reazione del pubblico sui social media russi è stata rapida, con molti utenti che hanno condiviso la dimostrazione fallita e si sono chiesti perché sia stato mostrato un prototipo incompiuto. Da allora Idol ha ritirato AIdol dall'esposizione pubblica per rivedere il suo equilibrio e i suoi sistemi di controllo.