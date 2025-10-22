La polizia piomba sul sospetto dopo i colpi sparati fuori dal parlamento serbo

HQ

Mercoledì sono risuonati colpi d'arma da fuoco fuori dal parlamento serbo a Belgrado, lasciando un uomo ferito e provocando una rapida risposta da parte di agenti di sicurezza armati, hanno riferito i media locali.

Ora, le riprese video condivise dal media NOVA, mostrano la polizia che si precipita verso una grande tenda fuori dal parlamento. Pochi istanti dopo, sono stati sparati alcuni colpi ed è scoppiato un incendio all'interno della struttura.

La tenda è una delle tante allestite quest'anno dai sostenitori del presidente Aleksander Vucic durante le proteste antigovernative. Non è chiaro chi abbia sparato o come sia iniziato l'incendio. Le autorità locali non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.

Secondo N1 TV, un uomo di 57 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco ed è in condizioni stabili. Un altro video che circola su X mostra un uomo sdraiato a terra con le mani dietro la schiena, circondato da agenti di polizia.

I camion dei pompieri sono arrivati mentre il fumo si alzava dalla tenda, segnando un'altra giornata tesa fuori dal parlamento serbo.