Il video cattura il momento in cui un grande drone sorvola l'aeroporto di Copenaghen

Un video emerso martedì è stato esaminato per catturare il momento in cui i droni hanno sorvolato o molto vicino all'aeroporto di Copenaghen, portando a chiusure su larga scala dello spazio aereo in Scandinavia e a una corsa alle risposte.

Lunedì sera, le autorità danesi hanno rilevato due o tre grandi droni non identificati nel cielo sopra l'aeroporto di Copenaghen. Secondo le dichiarazioni della polizia, i droni sono stati osservati avvicinarsi da più direzioni, con le luci che si accendono e si spengono e indugiano per ore prima di scomparire. Dato il rischio per gli aeromobili, i passeggeri e le infrastrutture aeroportuali, tutti i decolli e gli atterraggi in aeroporto sono stati sospesi per quasi quattro ore.

Allo stesso tempo, anche l'aeroporto di Oslo, in Norvegia, è stato colpito da avvistamenti di droni. Il traffico aereo è stato ridotto a una sola pista per alcune ore, prima che le operazioni fossero ripristinate.

La polizia danese, parlando pubblicamente, ha descritto l'operatore dell'incidente di Copenaghen come "capace", qualcuno con gli strumenti, le competenze e l'intento deliberato di dimostrare tali capacità. Tuttavia, gli investigatori non hanno concluso se ci fosse un intento ostile.

L'interruzione ha colpito migliaia di viaggiatori: circa 50 voli sono stati dirottati e quasi 20.000 passeggeri sono stati colpiti da cancellazioni o ritardi.

I funzionari stanno indagando se gli eventi di Copenaghen e Oslo siano collegati. Nessun sospetto è stato ancora identificato. Le teorie in fase di esplorazione includono se l'attività del drone fosse intesa semplicemente come una dimostrazione tecnica, un test eseguito da un pilota sconosciuto o qualcosa di più strategico. Alcune autorità danesi non hanno escluso collegamenti con "attacchi ibridi", un termine sempre più usato per descrivere operazioni non convenzionali che offuscano i confini tra attività civili, militari e clandestine.

Il video in questione non è ancora stato completamente autenticato. La sua geolocalizzazione e la sua tempistica rimangono sotto analisi. Nel frattempo, i viaggiatori sono stati esortati a verificare con le loro compagnie aeree poiché continuano i ritardi e le cancellazioni persistenti, anche se entrambi gli aeroporti hanno riaperto.

Mentre i servizi di sicurezza scandinavi coordinano le loro indagini, questo episodio ha sollevato domande difficili su quanto siano preparati i principali snodi di trasporto per le incursioni dei droni e su come distinguere tra atti pericolosi e provocazioni che inizialmente possono sembrare meno dannose.

