Il video cattura il trio di squali per la prima volta... Perché si tratta di una tale svolta? Gli scienziati erano entusiasti di assistere a questo trio di squali, ed ecco perché.

HQ Per la prima volta al mondo, i biologi marini hanno filmato un rapporto a tre tra squali leopardo nell'Oceano Pacifico vicino alla Nuova Caledonia. Il filmato mostra due maschi che si accoppiano in sequenza con una femmina, un evento estremamente raro mai documentato in natura fino ad ora. Gli squali appartengono a una specie in via di estinzione il cui comportamento riproduttivo rimane poco compreso. Il dottor Hugo Lassauce, che ha registrato l'incontro, ha descritto i maschi come rapidamente esausti dopo l'accoppiamento, mentre la femmina nuotava via illesa. Gli scienziati dell'Università della Sunshine Coast affermano che l'osservazione potrebbe fornire preziose informazioni sulla riproduzione degli squali, aiutando potenzialmente con l'inseminazione artificiale e i programmi di conservazione volti a ripristinare le popolazioni in regioni come l'Australia. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Ethology, dove i ricercatori hanno notato che non erano mai stati osservati rapporti a tre con gli squali in cattività. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!