Nuove riprese della guerra Russia-Ucraina. Questa volta, un video diventato virale dopo che un maiale ha calpestato una mina antiuomo lasciata dalle forze ucraine in ritirata, salvando la vita di soldati russi nelle vicinanze. Il maiale, spaventato dalle truppe, corse lungo un sentiero prima che gli zoccoli posteriori attivassero il dispositivo, creando una nube di fumo mentre i soldati rimanevano illesi.

La posizione esatta e la data del video non sono chiare, ma oggi è stato condiviso su canali social verificati. I combattimenti continuano in città come Pokrovsk, dove si prevede che le avances russe si spingano verso Donetsk. I funzionari della difesa ucraini, incluso il Magg. Gen. Vadym Skibitskyi, hanno evidenziato i movimenti strategici delle forze russe nella regione.

Sul fronte militare, l'Ucraina ha continuato gli attacchi all'interno della Russia, incluso un recente attacco a una raffineria di petrolio vicino a Mosca. Sebbene insoliti, episodi come questo possono offrire, in molti casi, una comprensione molto migliore delle realtà della guerra rispetto a eventi generali o statistiche. Quindi, se siete interessati a guardarlo, potete farlo nel post qui sotto.