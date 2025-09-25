Il video dalla Casa Bianca mostra il ritratto di Biden sostituito con un autoritratto
La "Presidential Walk of Fame" mette in evidenza i leader del passato, ma Biden è rappresentato in modo diverso.
Il presidente Donald Trump ha appena svelato la "Presidential Walk of Fame" lungo il colonnato dell'ala ovest, con ritratti incorniciati di ex presidenti. Tuttavia, un punto si distingue: quello di Joe Biden, dove appare una foto del suo autopen al posto di un ritratto tradizionale. Per coloro che si chiedono quale sia il significato di questa mossa, la mossa riflette le ripetute critiche di Trump all'uso del dispositivo da parte di Biden, che collega ai dubbi sulla sua idoneità cognitiva. La scelta insolita arriva mentre Trump continua a personalizzare gli spazi della Casa Bianca, dai ritratti in movimento alla riprogettazione del Rose Garden. Cosa ne pensa? Certo, se volete approfondire i dettagli potete farlo nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!