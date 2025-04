Il video dell'Ucraina rivela che la Russia utilizza per la prima volta i lanciarazzi nordcoreani Un video appena pubblicato suggerisce un più profondo coordinamento militare tra Russia e Corea del Nord.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Un nuovo video condiviso da un giornalista sembra confermare l'uso di lanciarazzi nordcoreani M1991 da parte delle forze russe, segnando quella che potrebbe essere la prima prova visiva di questi sistemi stranieri in servizio russo attivo. Il filmato, secondo quanto riferito girato all'interno di un hangar, mostra i soldati che installano una protezione anti-drone sul lanciatore, una macchina paragonabile in potenza di fuoco al BM-27 russo. Ciò avviene mesi dopo le notizie di trasferimenti segreti di tali attrezzature dalla Corea del Nord alla Russia. Il dispiegamento fa parte di una più ampia collaborazione militare firmata la scorsa estate. Con l'artiglieria, le munizioni e persino la manodopera che fluiscono dalla Corea del Nord alla Russia, e la tecnologia dei droni che si muove nella direzione opposta, l'alleanza sta diventando più operativa che simbolica. Lanciarazzi nordcoreani M1991 // Shutterstock