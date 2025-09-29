Il video mostra il momento in cui l'icona dell'UFC viene messa fuori combattimento da un uomo in smoking dopo un caotico debutto nel pugilato

HQ

Una mischia post-combattimento ha oscurato il tanto atteso ritorno di Wanderlei Silva agli sport da combattimento, quando l'icona UFC ha subito un drammatico KO per mano di un uomo in smoking. Silva, che era già stato squalificato per ripetuti falli contro l'ex campione Acelino Freitas, è stato sorpreso nel bel mezzo di una rissa di massa tra entourage. Nel caos, un brutale montante lo ha lasciato privo di sensi sulla tela prima di essere tirato in salvo. La scioccante svolta degli eventi ha segnato una fine brusca e caotica del debutto di Silva nel pugilato, lasciando i fan sbalorditi dalle scene surreali. Ora, la scena è diventata virale e, naturalmente, puoi vederla nel video qui sotto o tramite il seguente link. Go!