Il video mostra il momento in cui Taylor Swift assiste alla partita della NFL protetta da una barriera antiproiettile dopo la sparatoria di Charlie Kirk

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni ed è stato un campanello d'allarme per molti personaggi famosi. Tra questi, Taylor Swift, che ha assistito alla recente partita di Travis Kelce con un insolito livello di protezione, muovendosi attraverso l'Arrowhead Stadium dietro uno schermo resistente ai proiettili. A differenza dei suoi soliti ingressi pubblici, la cantante è rimasta discreta mentre il personale di sicurezza proteggeva accuratamente i suoi movimenti. Le misure inasprite arrivano dopo le crescenti speculazioni online sulle minacce che la circondano, in particolare dopo la recente morte di una figura di destra che aveva fatto commenti sul suo fidanzamento. Swift ha già parlato di vivere sotto costanti rischi per la sicurezza e la sua famiglia ha da tempo preso ampie precauzioni. Cosa ne pensi della situazione? Certo, se volete approfondire i dettagli potete farlo attraverso il seguente link. Go!