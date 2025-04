Il Vietnam celebra i 50 anni dalla fine della guerra con una grande parata Migliaia di persone si riuniscono a Ho Chi Minh City mentre i legami con gli Stati Uniti e la Cina si evolvono.

HQ Le ultime notizie sul Vietnam . Il paese ha commemorato il 50° anniversario della fine della guerra del Vietnam mercoledì con una grande parata militare a Ho Chi Minh City, con migliaia di soldati, uno spettacolo aereo e contingenti internazionali. L'evento, descritto come una celebrazione dell'unità nazionale, rifletteva sia la memoria storica che il mutevole panorama geopolitico del Vietnam. Accanto alle forze vietnamite, le truppe cinesi si sono unite alla marcia, sottolineando i crescenti legami nonostante le tensioni passate. Nel frattempo, le relazioni con gli Stati Uniti, rafforzate negli ultimi decenni, si trovano ora ad affrontare l'incertezza a causa delle tariffe proposte che potrebbero avere un impatto sulle esportazioni vietnamite. Per ora, resta da vedere come il Vietnam riuscirà a bilanciare queste complesse relazioni internazionali negli anni a venire. Ho Chi Minh City, Vietnam - 25 aprile 2025: elicotteri con bandiere nazionali del Vietnam che sorvolano il centro città per il 50° anniversario della riunificazione // Shutterstock