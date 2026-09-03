Il Vietnam condanna a morte 11 trafficanti di droga

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Il Vietnam ha una delle leggi antidroga più severe al mondo. Nel 2023, la polizia ha smantellato una rete che distribuiva droga nascosta in tubetti di dentifricio in una grande operazione, arrestando più di 230 persone nel processo. Ora, il Tribunale Popolare di Ho Chi Minh City ha dichiarato colpevoli undici di questi trafficanti di traffico di droga e li ha condannati a morte.

Secondo il media statale VnExpress (tramite Reuters), i pubblici ministeri hanno dichiarato che i membri della rete utilizzavano piattaforme di messaggistica criptate, conti bancari registrati a nome di altre persone e servizi di consegna per distribuire droga in tutto il Vietnam meridionale. Secondo il rapporto, almeno altri 20 imputati sono stati condannati all'ergastolo in questo caso.

Queste condanne arrivano mentre il Vietnam sta valutando cambiamenti nell'uso della pena di morte. Il mese scorso, il governo ha proposto di abolire la pena di morte per sei reati, incluso il traffico di droga, come parte di una revisione del suo codice penale, ma tali modifiche non sono ancora entrate in vigore.