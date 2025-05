Il Vietnam dà il via libera a un investimento di 1,5 miliardi di dollari della Trump Organization Nuovi progetti golfistici e immobiliari destinati a rilanciare il turismo e lo sviluppo nel sud-est asiatico.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Vietnam . Ora sappiamo che il Vietnam ha approvato un piano di investimenti da 1,5 miliardi di dollari da parte della Trump Organization e di un partner locale per sviluppare campi da golf, hotel e progetti residenziali su quasi 1.000 ettari. L'ambiziosa impresa mira a rilanciare il turismo e il settore immobiliare, con la costruzione che dovrebbe iniziare questo trimestre e estendersi fino alla metà del 2029. L'approvazione coincide con i colloqui commerciali in corso tra Vietnam e Stati Uniti, evidenziando la cooperazione economica nella regione. BEDMINSTER, NJ-31 LUGLIO 2022: Trump reagisce ai fan del golf Liv al primo Tee durante il torneo di golf LIV tenutosi al Trump National Golf Club di Bedminster, NJ // Shutterstock