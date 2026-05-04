Il Villarreal conferma che Marcelino non continuerà come allenatore dopo aver ottenuto la qualificazione per la Champions League

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Il Villarreal CF ha annunciato che Marcelino García Toral lascerà la stagione conclusa. Il club non prorogherà il suo contratto, dopo che si è riportato che allenatore e club non fossero d'accordo sui termini. Secondo AS, l'allenatore asturiano voleva un contratto a lungo termine, ma il Villarreal gli offrì solo un altro anno, poiché si concentravano sull'adattamento degli investimenti e sul talento locale.

"Il Villarreal CF e l'allenatore asturiano si separeranno a fine stagione. Grazie, dal profondo del cuore, Marce, per tutto ciò che hai dato a questo club e a questi tifosi. Vi auguriamo il meglio per le vostre future attività sportive," ha scritto il club spagnolo sui social media.

L'annuncio è stato fatto dopo che il Villarreal ha travolto il Levante 5-1, un risultato che garantisce la qualificazione per la Champions League la prossima stagione e probabilmente chiuderanno terzi in LaLiga, essendo cinque punti avanti all'Atlético de Madrid.

Marcelino lascerà il Villarreal come l'allenatore con il mandato più longevo nella storia del club, con 298 partite al termine del campionato (superando le 259 partite di Manuel Pellegrini) in due periodi: tra il 2013-16 e il 2023-2026. Il sessantenne ha lavorato anche nell'Athletic Bilbao, Valencia, Siviglia e Racing Santander, e brevemente con l'Olympique de Marseille nel 2023.

Con Marcelino, il Villarreal ottenne due qualificazioni consecutive alla Champions League. Il Villarreal è stato una delle squadre di maggior successo in Spagna negli ultimi anni, vincendo la Europa League 2021, il loro primo grande trofeo, notevole per una città relativamente piccola: quasi la metà dei suoi 53.623 abitanti ci sarebbe stata nello stadio da 23.008 posti...