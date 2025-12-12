Il vincitore dell'Eurovision Nemo, restituirà il trofeo 2024 in segno di protesta per la partecipazione di Israele nel 2026

HQ

Nemo, l'artista svizzero che ha vinto l'Eurovision nel 2024, dice che restituirà il trofeo in segno di protesta per la partecipazione di Israele al concorso del 2026. Il ventiseienne e primo vincitore non binario, ha affermato che esiste un "chiaro conflitto" tra gli ideali di unità e inclusione dell'Eurovision e la decisione di permettere a Israele di partecipare nel contesto della guerra a Gaza.

In una dichiarazione pubblicata su Instagram, Nemo ha detto che, nonostante siano grati per ciò che il concorso ha portato loro, non sentono più che il trofeo "debba stare sulla mia mensole". La loro mossa si aggiunge al crescente tumulto intorno all'Eurovision 2026, che sta già affrontando boicottaggi da parte di Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda dopo che l'Unione Europea di Radiodiffusione si è rifiutata di sospendere Israele.

"Uno stato accusato di grave illecito"

Nemo sosteneva che la competizione fosse stata ripetutamente usata per ammorbidire l'immagine di "uno stato accusato di gravi illeciti", mentre l'EBU ha insistito che l'Eurovision fosse apolitico. Hanno detto che quando interi paesi hanno scelto di ritirarsi, si è dimostrato che "qualcosa non va profondamente" e che restituire il trofeo è il loro modo per segnalare la contraddizione.

L'emittente pubblica israeliana ha accolto con favore la decisione dell'EBU di mantenere il paese nella competizione, mentre il presidente Isaac Herzog ha affermato che Israele "merita di essere rappresentato in ogni palcoscenico". Anche l'ambasciata israeliana in Norvegia ha criticato il ritiro islandese, definendolo contrario allo spirito della competizione.

A sei mesi dalla fine, 34 nazioni sono attualmente previste per partecipare all'Eurovision 2026, anche se diverse non hanno confermato i loro piani. L'EBU ha dichiarato di essere "rattristata dalla decisione di Nemo, ma ha aggiunto che la cantante sarebbe sempre rimasta una parte preziosa della famiglia Eurovision."