Il vincitore di DevGAMM Roast Dark Trip arriva finalmente su Steam

HQ

Sono stati due lunghi mesi di colloqui burocratici con l'ente di revisione di Steam, ma finalmente lo studio iTales VR ha ricevuto il via libera per rilasciare Dark Trip sulla piattaforma PC leader di mercato. I recensori di Steam hanno richiesto una versione demo completa in modo da poter fare i controlli necessari prima di dare la loro approvazione, anche se la pagina del gioco era etichettata solo come "Coming Soon".

L'ostacolo che ha causato loro più problemi e, allo stesso tempo, il più stupido, è stato che Steam ha richiesto loro di caricare il file tramite SteamPipe, dove è possibile caricare il gioco solo quando la pagina è stata approvata. " Sembra che il gioco sia maledetto", dice Aleksander Nasonov, produttore di Dark Trip. "Abbiamo dovuto ritardare l'accesso anticipato per Meta Store due volte a causa di problemi con il nostro account sviluppatore. Ora, le battute d'arresto su Steam. Se il vostro gioco tocca temi satanici (come il nostro), preparatevi".

La pagina Steam, ora disponibile, include due nuovi screenshot, che mostrano miglioramenti alla meccanica del "mangiare pillole" e un nuovo livello per il nuovo aggiornamento in accesso anticipato.

Se volete saperne di più sul titolo psichedelico, ecco l'intervista completa e sottotitolata che siamo riusciti a fare con il suo produttore, Aleksander Nasonov, al recente DevGAMM.