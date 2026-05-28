Il virale "Donald Trump Buffalo" ha risparmiato il sacrificio dell'Eid all'ultimo minuto

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Un bufalo diventato virale per il fatto che sembra l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato risparmiato dal sacrificio di Eid al-Adha in Bangladesh all'ultimo minuto dopo un intervento governativo.

Il bufalo, un raro albino soprannominato "Donald Trump", era previsto per essere macellato oggi, il 28 maggio. Ieri, funzionari governativi del Ministero dell'Interno del Bangladesh hanno ordinato alle autorità di intervenire, citando preoccupazioni per la sicurezza dopo l'aumento dell'interesse pubblico per il bufalo.

L'acquirente del bufalo è stato rimborsato, e il bufalo stesso è stato trasferito allo zoo di Dhaka. "All'ultimo momento, è stata presa la decisione di risparmiare al bufalo un sacrificio a causa di preoccupazioni di sicurezza e del livello insolito di interesse pubblico", ha dichiarato un funzionario del ministero (tramite Sky News).

Il bufalo è notato per essere insolitamente gentile e necessita di cure particolari, tra cui alimentazioni frequenti e bagni regolari. Folle avevano iniziato ad radunarsi fuori dalla casa del bufalo prima della sua macellazione pianificata e del suo eventuale trasferimento allo zoo.