Il visto sarà ritirato dalla causa per traffico di Pornhub Un giudice federale ha provvisoriamente stabilito che Visa non può essere ritenuta responsabile per i contenuti precedentemente ospitati sulla piattaforma.

Un giudice federale della California ha provvisoriamente deciso di respingere le accuse contro Visa in una causa che coinvolge la società madre di Pornhub, Aylo, per presunti profitti derivanti dal traffico sessuale e dal materiale pedopornografico (CSAM). La sentenza, emessa dopo un'udienza di giovedì, ha rilevato che Visa, in qualità di processore di pagamento, non può essere ritenuta responsabile per i contenuti ospitati su Pornhub. Il giudice ha anche preso in considerazione l'espulsione degli ex dirigenti di MindGeek dal caso a causa della mancanza di giurisdizione. I rappresentanti legali dei querelanti hanno espresso forte disaccordo con la decisione, affermando che gli ex proprietari non dovrebbero essere esentati dal caso, poiché ritengono che il loro coinvolgimento vada oltre i meri tecnicismi legali. Puoi leggere di più qui.