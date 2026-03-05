Il Volvo EX60 è così popolare che è costretto ad aumentare la produzione

HQ

Volvo ha recentemente presentato la tanto attesa EX60, che viene lanciata su una nuova piattaforma e segna una nuova era per il leggendario costruttore automobilistico. E sembra che la risposta iniziale dei consumatori sia stata davvero molto, molto positiva.

Come riporta InsideEVs, Volvo sta registrando una domanda superiore alle aspettative per l'EX60 e quindi sta aumentando la produzione per tenere conto della popolarità tra i clienti che preordinano.

Più nello specifico, hanno definito la domanda "considerevolmente più alta delle previsioni interne", ma non hanno ancora dato dati concreti sul numero di preordini.

È promettente considerando che solo i clienti europei possono prenotare un EX60 per ora, e gli acquirenti statunitensi dovranno aspettare fino a più tardi in primavera.

"Il fatto che così tanti clienti abbiano ordinato l'EX60 nel primo mese ha superato le nostre aspettative, ed è un buon 'problema' da avere. Siamo molto incoraggiati nel vedere una domanda così forte per il nostro SUV elettrico rivoluzionario, e ora stiamo rivedendo i nostri piani di produzione per il 2026, mentre ci prepariamo all'inizio della produzione di auto per clienti il mese prossimo," ha dichiarato Erik Severinson, chief commercial officer di Volvo Cars. "