Il Volvo EX60 è così popolare che è costretto ad aumentare la produzione
Sembra che Volvo abbia fatto il segno con il loro prossimo modello.
Volvo ha recentemente presentato la tanto attesa EX60, che viene lanciata su una nuova piattaforma e segna una nuova era per il leggendario costruttore automobilistico. E sembra che la risposta iniziale dei consumatori sia stata davvero molto, molto positiva.
Come riporta InsideEVs, Volvo sta registrando una domanda superiore alle aspettative per l'EX60 e quindi sta aumentando la produzione per tenere conto della popolarità tra i clienti che preordinano.
Più nello specifico, hanno definito la domanda "considerevolmente più alta delle previsioni interne", ma non hanno ancora dato dati concreti sul numero di preordini.
È promettente considerando che solo i clienti europei possono prenotare un EX60 per ora, e gli acquirenti statunitensi dovranno aspettare fino a più tardi in primavera.
"Il fatto che così tanti clienti abbiano ordinato l'EX60 nel primo mese ha superato le nostre aspettative, ed è un buon 'problema' da avere. Siamo molto incoraggiati nel vedere una domanda così forte per il nostro SUV elettrico rivoluzionario, e ora stiamo rivedendo i nostri piani di produzione per il 2026, mentre ci prepariamo all'inizio della produzione di auto per clienti il mese prossimo," ha dichiarato Erik Severinson, chief commercial officer di Volvo Cars. "