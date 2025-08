Il vulcano russo erutta per la prima volta in mezzo millennio

HQ

Le ultime notizie sulla Russia. Ultimamente sono successe molte cose nell'estremo est della Russia. C'è stato un incidente aereo un paio di settimane fa, seguito da un forte terremoto che ha portato a gravi allarmi tsunami in tutto il Pacifico per le ore a seguire. Ora, anche un vulcano che è rimasto dormiente per mezzo millennio ha eruttato.

Secondo BBC News, il vulcano Krasheninnikov in Kamchatka ha eruttato di recente, ed è la prima volta in 500 anni che il vulcano ha visto un'attività significativa. L'eruzione si è rivelata anche piuttosto volatile, espellendo pennacchi di cenere alti fino a sei chilometri nel cielo. Questo non è stato tutto, poiché l'eruzione è stata seguita da un altro terremoto, che sebbene più piccolo, ha comunque portato ad allarmi tsunami nella penisola locale.

Considerando questo recente aumento dell'attività tettonica, si pensa che l'eruzione e l'ultimo terremoto siano stati in qualche modo collegati al colosso di magnitudo 8.8 avvenuto pochi giorni prima, che è stato uno dei più forti mai registrati in tutto il mondo.