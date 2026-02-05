Il Washington Post licenzia centinaia di persone in tagli drastici alle redazioni: "È un vero bagno di sangue"

HQ

Mercoledì il Washington Post ha licenziato centinaia di dipendenti, colpendo circa un terzo della sua forza lavoro in quello che l'ex direttore esecutivo Martin Baron ha descritto come uno dei giorni più bui nella storia del giornale (secondo The Washington Post). I membri dello staff, che temevano tagli da settimane, hanno definito la decisione un "bagno di sangue assoluto" mentre intere sezioni venivano smantellate o ridimensionate.

Il caporedattore Matt Murray ha detto ai dipendenti che i licenziamenti facevano parte di un "reset strategico" volto a garantire il futuro del giornale in un panorama mediatico sempre più competitivo. I cambiamenti includono lo smantellamento dell'attuale desk sportivo, i tagli alla copertura internazionale e locale, l'eliminazione della desk libri e la sospensione del podcast giornaliero Post Reports, mantenendo però un numero ridotto di uffici esteri focalizzati sulla sicurezza nazionale.

Le critiche si rivolsero rapidamente al proprietario Jeff Bezos e all'editore Will Lewis, con personale licenziato e rappresentanti sindacali che accusarono la leadership di aver svuotato un'istituzione americana vitale. Baron ha condannato duramente le recenti decisioni editoriali di Bezos e quelli che ha definito "sforzi disgustosi per guadagnarsi il favore" del presidente Donald Trump, sostenendo che avevano danneggiato la credibilità del giornale e gli erano costati centinaia di migliaia di abbonati.

I dipendenti colpiti dai licenziamenti rimarranno in busta paga fino al 10 aprile e riceveranno sei mesi di copertura assicurativa sanitaria. Il Washington Post Guild ha detto che i tagli non erano inevitabili e ha avvertito che avrebbero indebolito la missione del giornale di tenere il potere a rispondere. Il sindacato sta organizzando una protesta davanti alla sede centrale del giornale a Washington giovedì...