Il World Curling fa passi drammatici dopo che la Svezia ha accusato il Canada di barare alle Olimpiadi invernali

World Curling ha rilasciato una dichiarazione riguardo a una delle controversie più accese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, in cui la Svezia ha accusato il Canada di barare durante una partita maschile di curling. È iniziato venerdì, durante una partita a gironi all'italiana terminata 8-6, vittoria per il Canada.

Giocatori e membri della squadra svedese si sono lamentati che i curlers canadesi baravano, toccando la pietra durante il lancio, un momento in cui i curlers devono lasciar andare. La tensione è arrivata al punto che il canadese Marc Kennedy e lo svedese Oskar Eriksson hanno litigato accesamente, con il canadese che ha detto "fuck off" dopo le accuse di Eriksson.

L'organismo mondiale di governo del curling ha pubblicato una dichiarazione sabato, in cui ha spiegato i limiti dell'arbitraggio: "Gli arbitri di partita sono posizionati alla fine di ogni foglio e fisicamente non possono vedere ogni infrazione di lancio (...) Non è possibile per il World Curling avere arbitri di partita posizionati per controllare tutte le linee di scatto per ogni lancio di pietra", anche se aggiungeva che non sono state registrate violazioni durante la partita.

World Curling ricorda anche che non sarà possibile modificare la partita, rispondendo alle richieste dei media che condividono un video che dimostrerebbe l'imbroglio di Kennedy e che ha toccato la pietra. "Attualmente World Curling non usa il video replay per ri-arbitrare le decisioni di partita. Le decisioni prese durante una partita sono definitive".

Tuttavia, a partire dalla sessione del sabato pomeriggio, ci saranno due ufficiali che si muoveranno tra tutte e quattro le feste e osservano le consegne. Nel frattempo, a Kennedy è stato dato un avvertimento verbale per il suo linguaggio, anche se non saranno imposte ulteriori sanzioni al canadese se non si comporta ulteriormente in modo inappropriato.