Ilia Topuria a Donald Trump: "Non avrei mai pensato che saresti stato così gentile"

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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato alla Casa Bianca i combattenti di MMA che parteciperanno all'evento UFC alla Casa Bianca il 14 giugno, il giorno in cui Trump compie 80 anni, e che saranno inclusi nelle celebrazioni per il 250º anniversario degli Stati Uniti. L'artista marziale misto spagnolo-georgiano Ilia Topuria sarà protagonista insieme all'americano Justin Gaethje, protagonista dell'evento principale della serata. Il brasiliano Alex Pereira e il francese Cyril Gane saranno co-main event.

I UFC Freedom 250 hanno cercato di attirare Conor McGregor e Jon Jones, ma l'evento principale sarà comunque emozionante: Topuria, che torna dopo qualche mese di pausa a causa, secondo le sue parole, vittima di estorsione, descritto da Trump come "l'uomo che non può essere più duro": a 29 anni, ancora imbattuto, difenderà il suo titolo dei pesi leggeri contro Gaethje, che ha sconfitto Paddy Pimblett per la cintura ad interim dei pesi leggeri durante l'assenza di Topuria.

"Voglio ringraziarvi per averci dato questa opportunità di ospitare il più grande evento nella storia dello sport. Voglio anche ringraziare Dio per averci donato questa splendida giornata e l'opportunità di vivere cosa significa essere nello Studio Ovale", disse Topuria al presidente durante l'evento, durante il quale la cintura fu svelata e fu confermato che l'anello sarà costruito sull'Ellipse, il grande parco di fronte al portico sud della Casa Bianca e accanto al National Mall di Washington, D.C.

Infatti, Topuria ha espresso la sua simpatia per Trump, arrivando persino a dire "Non avrei mai pensato che saresti stato così gentile". Trump ha preso bene il colpo. "Ho un'immagine falsa".