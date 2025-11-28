Ilia Topuria annuncia un congedo temporaneo dalla UFC, attraversando un periodo difficile nella sua vita privata

HQ

Ilia Topuria, artista marziale misto spagnolo-georgiano, attuale campione UFC dei pesi leggeri, ha annunciato che si prenderà una pausa e non combatterà nel primo trimestre del 2026. "Sto attraversando un momento difficile nella mia vita privata. Voglio concentrarmi sui miei figli e risolvere questa situazione il prima possibile", ha scritto Topuria.

"Non voglio rallentare la divisione. La UFC farà gli incontri necessari e, non appena la questione sarà risolta, farò sapere alla UFC che sono pronto a iniziare il mio ritorno.In sua assenza, l'UFC potrebbe organizzare incontri per il titolo ad interim mentre attende Topuria, che è obbligato a difendere il suo titolo mondiale da un certo punto, vincendo contro Charles Oliveira lo scorso giugno, il suo ultimo incontro fino ad oggi.

Circolavano voci che Topuria avrebbe combattuto a gennaio 2026, con potenziali contendenti come Paddy Pimblett, Justin Gaethje o Arman Tsarukyan. Ora la domanda è se Topuria, una delle figure più popolari dello sport, sarà in forma per il previsto incontro UFC alla Casa Bianca il 14 giugno, organizzato da Donald Trump per il 250° anniversario degli Stati Uniti.

Nelle ultime settimane, sono circolate voci su problemi tra Topuria e sua moglie Giorgina, dopo la rimozione delle foto da Instagram.



