Ilia Topuria e Charles Oliveira si scontreranno per il vacante titolo dei pesi leggeri UFC a giugno

HQ Ilia Topuria e Charles Oliveira si scontreranno il 28 giugno a UFC 317, un incontro di successo per il titolo dei pesi leggeri, vacante da quando il campione Islam Makhachev è passato alla divisione pesi welter UFC, per combattere contro Jack Della Maddalena. Il combattente brasiliano di MMA Charles Oliveira (35) è stato campione dei pesi leggeri tra il 2021 e il 2022. Il suo ultimo incontro è stata una vittoria contro Michael Chandler lo scorso novembre. Nel frattempo, il combattente spagnolo e georgiano Topuria (28 anni) spera di tornare definitivamente nella divisione dei pesi leggeri dopo un anno in cui ha difeso il suo titolo dei pesi piuma. Topuria, 'el Matador ', ha rinunciato alla sua campana dei pesi piuma nel febbraio 2025, spiegando il suo desiderio di passare definitivamente alla categoria dei pesi leggeri. UFC 317 avrà anche un emozionante co-main event, tra il campione dei pesi mosca Alexandre Pantoja e Kai Kara-France. La serata di combattimento internazionale, annunciata dal CEO UFC Dana White, si svolgerà a Las Vegas il 28 giugno. Cassiano Correia / Shutterstock