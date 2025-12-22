Ilia Topuria pensa che Arman Tsarukyan sia "non molto intelligente": ", Arman"

HQ

Ilia Topuria ha rotto il silenzio dopo settimane di insulti e provocazioni da parte di rivali UFC come Islam Makhachev e, in particolare, di Arman Tsarukyan, il combattente escluso dal combattimento provvisorio UFC per il titolo dei pesi leggeri.

Topuria ha annunciato che non combatterà nei primi tre mesi dell'anno per motivi personali, cosa che ha poi spiegato in una dichiarazione: sostiene di essere stato estorto su un falso caso di violenza domestica. Alcuni hanno chiesto che il titolo dei pesi leggeri a Topuria gli venga tolto se non lo difende, ma la UFC ha organizzato un incontro provvisorio tra Paddy Pimblett e Justin Gaethje nel gennaio 2026. Il vincitore affronterà poi la Topuria più avanti nell'anno.

Una delle decisioni più importanti è stata Tsarukyan, che non ha avuto la possibilità di combattere per il titolo ad interim, nonostante sia più in alto nella classifica. Topuria, parlando sul canale YouTube 'eldoberdanMMA', ha detto che Tsarukyan "è un buon combattente, ma non molto intelligente", e spiega che gli sono state date altre possibilità per il titolo mondiale, e si è ritirato dal combattimento. "Tutti noi combattenti abbiamo affrontato mal di schiena, alle gambe, e ci siamo comunque presentati al combattimento. Per qualche motivo, non l'ha fatto."

Il rifiuto di Arman Tsarukyan di combattere e i colpi di testa hanno causato problemi alla UFC

"Parlo come promoter. Dare a qualcuno una promozione così grande, investire così tanti soldi per promuoverlo, metterlo su una carta così grande... solo per farti fregano così, è molto difficile fidarsi di loro di nuovo", aggiunse Topuria.

"Poi ha avuto un altro main event in cui ha dato una testata all'avversario durante il confronto. Non mostra molta intelligenza, né riflette il sostegno che la UFC gli sta dando nelle sue promozioni. La gente investe molti soldi nei suoi combattimenti, e con una testata mette tutto a rischio. Il suo avversario potrebbe subire danni inutili e il combattimento potrebbe crollare. Quando vedi qualcuno così, continueresti a sostenerlo?"

Topuria concluse la sua opinione su Tsarukyan dicendo che la UFC "Lo vide, si sedettero a un tavolo e pensarono: 'Al diavolo Arman.' Quindi, da qui:, Arman."