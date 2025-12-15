Ilia Topuria sostiene di essere stato vittima di estorsione per un falso caso di violenza domestica

HQ

Ilia Topuria ha pubblicato una lunga dichiarazione sulla sua pagina Instagram in cui sostiene di essere stato estorto per diffondere false accuse di violenza domestica, spiegando di aver scelto di prendersi una pausa dalle lotte e rimanere in silenzio per proteggere i suoi figli, ma ora ha deciso di parlare per "fermare le false narrazioni di prendere piede".

"Negli ultimi mesi, sono stata sottoposta a pressioni severe e inaccettabili, comprese minacce di diffondere false accuse di violenza domestica a meno che non fossero soddisfatte le richieste finanziarie. Queste accuse sono del tutto infondate. La verità non è una questione di opinione—è una questione di prove".

'El Matador' sostiene di avere tutte le prove per dimostrare la sua innocenza in tribunale in casi di estorsione, falsificazione di prove, appropriazione indebita di fondi e beni mobili, e molteplici minacce.

"La mia decisione iniziale di restare in silenzio è stata presa esclusivamente per proteggere i miei figli, che sono la parte più importante della mia vita. Tuttavia, ho capito che il silenzio, in queste circostanze, non protegge la verità—permette che false narrazioni prendano piede.

Molte persone si sono trovate di fronte a situazioni simili e, più e più volte, il sistema legale ha infine chiarito i fatti. Oggi mi faccio avanti non solo per la mia famiglia e per me stesso, ma anche per dimostrare che nessuno dovrebbe essere costretto a cedere all'intimidazione, alla manipolazione o alla paura."

"Chi mi conosce può testimoniare che non mi sono mai impegnato in violenza di alcun tipo, e che la mia vita e carriera sono sempre state guidate da disciplina, rispetto e integrità". Topuria conclude la dichiarazione dicendo che non farà ulteriori commenti sull'argomento per rispetto dei suoi figli.

Ilia Topuria manterrà il titolo UFC dei pesi leggeri mentre si svolgono incontri intermedi

La decisione di Topuria di prendersi una pausa dal combattimento almeno per i primi tre mesi del 2025 significa che il titolo dei pesi leggeri che doveva difendere sarà messo in pausa, e UFC terrà un incontro provvisorio tra Paddy Pimblett e Justin Gaethje il 24 gennaio all'UFC 324.