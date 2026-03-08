Ilia Topuria vs. Justin Gaethje confermata come headliner all'evento UFC alla Casa Bianca nel compleanno di Trump

HQ

Doppia sorpresa nel mondo delle MMA: è stato rivelato non solo il ritorno di Ilia Topuria all'UFC dopo il suo congedo volontario dovuto a incidenti personali (e domestici), ma che il suo prossimo incontro sarà il protagonista dell'evento UFC alla Casa Bianca, letteralmente davanti a Donald Trump, il giorno in cui il presidente degli Stati Uniti compie 80 anni.

Il CEO UFC Dana White l'ha annunciata durante l'evento UFC 326 ieri sera a Las Vegas, con il protagonista dell'incontro tra Max Holloway e Charles Oliveira, in cui il brasiliano ha sconfitto l'americano per decisione unanime.

È stato anche svelato il card completo dell'evento, chiamato UFC Freedom 250, durante le celebrazioni del 250º anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. Trump voleva attirare i nomi più importanti dello sport, come Conor McGregor o Jon Jones, ma alla fine sarà la marziale mista americana Gaethje, che ha vinto il titolo ad interim dei pesi leggeri contro Paddy Pimblett a gennaio, affrontando il campione spagnolo-georgiano il 14 giugno alla Casa Bianca, giorno del compleanno di Trump.