Ill mostrato con un trailer assolutamente raccapricciante che rivela una finestra di lancio nel 2027
Sembra che sarà uno dei giochi più brutali che abbiamo mai visto, ma d'altra parte, nella sua creazione ci sono veri maestri dell'horror.
Ill è in sviluppo da almeno cinque anni, ma dopo alcune apparizioni quattro anni fa, è scomparso dal radar. L'anno scorso, però, ha ricominciato a fare apparizioni, ma dopo una presentazione al non-E3 (Summer Game Fest), le cose sono tornate a silenziare e molti hanno iniziato a perdere la speranza.
Tuttavia, è stato mostrato di nuovo durante lo streaming di Sony, con un nuovo trailer che dimostra che la squadra è seria quando dice Ill sarà fisicamente doloroso da giocare. Ha un aspetto brutale e terrificante in un modo che nessun gioco ha mai davvero paragonato dai tempi di Condemned: Criminal Origins per Xbox 360 nel 2005.
Non abbiamo avuto una data di uscita, però, solo un anno di uscita, dato che i veterani dell'horror di Team Clout (fondato da persone che hanno lavorato su classici cinematografici e hanno partecipato a Longlegs, V/H/S, Beyond, Azrael e It: Welcome to Derry) hanno annunciato che arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X nel 2027. E ti promettiamo che non vorrai perdertelo.