Ill mostrato con un trailer assolutamente raccapricciante che rivela una finestra di lancio nel 2027

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Ill è in sviluppo da almeno cinque anni, ma dopo alcune apparizioni quattro anni fa, è scomparso dal radar. L'anno scorso, però, ha ricominciato a fare apparizioni, ma dopo una presentazione al non-E3 (Summer Game Fest), le cose sono tornate a silenziare e molti hanno iniziato a perdere la speranza.

Tuttavia, è stato mostrato di nuovo durante lo streaming di Sony, con un nuovo trailer che dimostra che la squadra è seria quando dice Ill sarà fisicamente doloroso da giocare. Ha un aspetto brutale e terrificante in un modo che nessun gioco ha mai davvero paragonato dai tempi di Condemned: Criminal Origins per Xbox 360 nel 2005.

Non abbiamo avuto una data di uscita, però, solo un anno di uscita, dato che i veterani dell'horror di Team Clout (fondato da persone che hanno lavorato su classici cinematografici e hanno partecipato a Longlegs, V/H/S, Beyond, Azrael e It: Welcome to Derry) hanno annunciato che arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X nel 2027. E ti promettiamo che non vorrai perdertelo.