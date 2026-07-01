Illumination rivela il primo trailer di Not Alone

Illumination ha pubblicato il nuovo trailer del suo prossimo film, Not Alone. Subito dopo Minions & Monsters e The Super Mario Galaxy Movie, lo studio che ci ha portato Cattivissimo Me, Singe e una miriade di altri grandi nomi sta ora aggiungendo tre nuove mascotte al suo repertorio, con tre alieni che sembrano progettati tanto per essere giocattoli quanto per personaggi animati.

Non sono però il fulcro principale del trailer. Invece, ci concentriamo soprattutto sulle vite di Joe e Fran, interpretati da Timothée Chalamet e Selena Gomez nel primo film d'animazione del primo. Joe e Fran sono piuttosto impacciati e lavorano in un centro di ricerca sviluppando un razzo ecologico. Quando quel razzo decolla, scoprono che qualcos'altro arriva dalle stelle per incontrarlo.

Poi, poco prima della fine del trailer, veniamo accolti da Dunk, Welly e Shirm, tre alieni atterrati sulla Terra nella speranza di sfuggire a un agente di polizia alieno. Dovranno allearsi con Joe e Fran per tornare a casa quando Not Alone arriverà nei cinema il prossimo aprile.