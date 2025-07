IMAX ospita un festival cinematografico sull'intelligenza artificiale

HQ

IMAX spera di colmare il divario tra l'intelligenza artificiale e i registi celebrando alcuni film creati e assistiti dall'intelligenza artificiale nell'ambito del Runway AI Film Festival (AIFF) di agosto.

Durante i quattro giorni del festival, che inizierà il 17 agosto, l'AIFF presenterà una proiezione IMAX a tiratura limitata di dieci film vincitori che offriranno "uno sguardo unico su una nuova era creativa, selezionati da un'acclamata giuria di giurati". Chiunque al di fuori degli Stati Uniti potrebbe essere sfortunato, poiché sembra che questa sia solo una promozione americana all'IMAX.

Istituito per la prima volta nel 2022, l'AIFF di Runway sta crescendo insieme all'uso dell'intelligenza artificiale nei film. Quest'anno sono stati presentati oltre 6000 film per essere selezionati per la corsa IMAX limitata e, nonostante l'avversione delle persone per l'intelligenza artificiale, sembra che continuerà a insinuarsi in alcuni aspetti dell'industria cinematografica come questo.