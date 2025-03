IMDB nasconde le valutazioni per Disney's Snow White

I troll di Internet sono in forze nel tentativo di recensire l'adattamento live-action.

La premiere hollywoodiana di Biancaneve sarà ridimensionata tra le polemiche

12 Marzo 2025 alle 09:27 NEWS. Scritto da Ben Lyons

La Disney non offrirà un grande allestimento da tappeto rosso per il prossimo remake, quindi non aspettatevi un mucchio di interviste con il cast.