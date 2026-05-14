Immagina che uno studio di proprietà Dragons e gli sviluppatori Last Flag subano licenziamenti
Poiché Last Flag non è riuscito a diventare un successo, ha subito la stessa sfortunata fine degli altri flop multiplayer.
Night Street Games, lo sviluppatore del gioco multiplayer Last Flag, finanziato dai membri della band Imagine Dragons, sta subendo licenziamenti. Dopo che il gioco non è riuscito a diventare un successo nel mese in cui è stato disponibile, Night Street Games sta diminuendo.
Scoperto dallo sviluppatore di videogiochi, il produttore esecutivo di Night Street Games, Jonathan Jelinek, ha condiviso un aggiornamento su LinkedIn che rivela i licenziamenti. "La nostra partita Last Flag non ha ottenuto il successo finanziario che ci aspettavamo, portando a una riduzione della nostra squadra. Alcuni sviluppatori eccezionalmente talentuosi furono influenzati da questa decisione. Se tu o la tua azienda state cercando sviluppatori esperti di Unreal che abbiano contribuito al nostro progetto, vi invitiamo a contattarci. Condividerò i profili individuali man mano che completeranno i loro portfolio e aggiorneranno i loro curriculum," ha scritto.
Non è stato comunicato quante persone siano state licenziate in totale, ma sembra che una parte significativa del team ora stia cercando lavoro. Last Flag varata il 14 aprile e sembra già essersi fermata in piedi. Poiché il numero di giocatori è così basso, Night Street Games ha già confermato Last Flag che non riceverà ulteriore supporto oltre a patch predefinite. Questa non è probabile che si veda fino alla fine dell'anno, gente.