Immagina che uno studio di proprietà Dragons e gli sviluppatori Last Flag subano licenziamenti

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Night Street Games, lo sviluppatore del gioco multiplayer Last Flag, finanziato dai membri della band Imagine Dragons, sta subendo licenziamenti. Dopo che il gioco non è riuscito a diventare un successo nel mese in cui è stato disponibile, Night Street Games sta diminuendo.

Scoperto dallo sviluppatore di videogiochi, il produttore esecutivo di Night Street Games, Jonathan Jelinek, ha condiviso un aggiornamento su LinkedIn che rivela i licenziamenti. "La nostra partita Last Flag non ha ottenuto il successo finanziario che ci aspettavamo, portando a una riduzione della nostra squadra. Alcuni sviluppatori eccezionalmente talentuosi furono influenzati da questa decisione. Se tu o la tua azienda state cercando sviluppatori esperti di Unreal che abbiano contribuito al nostro progetto, vi invitiamo a contattarci. Condividerò i profili individuali man mano che completeranno i loro portfolio e aggiorneranno i loro curriculum," ha scritto.

Non è stato comunicato quante persone siano state licenziate in totale, ma sembra che una parte significativa del team ora stia cercando lavoro. Last Flag varata il 14 aprile e sembra già essersi fermata in piedi. Poiché il numero di giocatori è così basso, Night Street Games ha già confermato Last Flag che non riceverà ulteriore supporto oltre a patch predefinite. Questa non è probabile che si veda fino alla fine dell'anno, gente.