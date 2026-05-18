Immagini trapelate mostrano la collaborazione tra Lego e Pokémon per espandere con il set Arcanine

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Finora, la collaborazione tra Lego e Pokémon non ha davvero deluso, poiché non solo ci sono stati set più accessibili che raffigurano Pikachu e Eevee, ma questa combinazione ha anche portato a uno dei set più grandi di sempre di Lego, il grande pezzo espositivo con Charizard, Blastoise e Venusaur.

Ci aspettiamo un sacco di set Lego extra per Pokémon e sembra che uno sia molto vicino a essere annunciato al pubblico. Le persone di Bricks Up hanno riportato informazioni trapelate che sembrano suggerire che un set Lego Arcanine sia in arrivo e potrebbe debuttare ad agosto.

Naturalmente, con questo tipo di fughe di notizie che mostrano la scatola trasparente del set, sono quasi sempre accurate, suggerendo che questo set, che comprende 1.190 pezzi e offre un modello della famosa creatura del fuoco, è quasi arrivato.

La fuga di notizie indica anche che il set sarà venduto a £89,99/€99,99 e che fa parte della linea estiva e specifica di agosto di Lego, che prevede di offrire 16 nuovi set in totale nel mese (non tutti legati ai pocket monsters).

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