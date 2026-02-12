Immagini trapelate mostrano una partita registrata del Signore degli Anelli da Eidos-Montreal

HQ

Ora che Dispatch ha dimostrato che le storie in stile Telltale sono sicuramente tornate in grande stile, probabilmente farà male a molti sentire che un gioco del Signore degli Anelli con una tale narrazione è stato cancellato tempo fa. Il gioco, che era in sviluppo a Eidos-Montreal, non è andato molto lontano prima di essere sacrificato nelle fosse del Monte Fato, ma alcune nuove arte concettuali scoperte mostrano un primo assaggio di ciò che avremmo potuto avere.

Questo proviene da MP1st, che ha scoperto illustrazioni di un ex artista che lavorava a Eidos-Montreal all'epoca dello sviluppo del gioco. Nelle versioni, è chiaro che il gioco optava per un aspetto dall'alto, simile a un CRPG, con diverse location familiari dell'universo di Tolkien mostrate, incluso il Prancing Pony Inn.

Altrove, vediamo molta attenzione rivolta alla città portuale di Umbar, che probabilmente è il luogo dove sarebbe ambientato il gioco. Un focolaio di pirati, Umbar probabilmente ci avrebbe visti affrontare molti corsari, così come i tradizionali orchi e uruk che affrontiamo in altri giochi de Il Signore degli Anelli.

Anche se è sicuramente interessante pensare a come sarebbe potuto essere un gioco a tema pirata de Il Signore degli Anelli, considerando che questo titolo non vedrà mai la luce del giorno, probabilmente non vale la pena perdere il sonno. Eidos-Montreal è passata al suo prossimo progetto e, sebbene negli ultimi anni sia stata sotto forte pressione, speriamo che il suo ultimo gioco possa rimettere in riga la strada.