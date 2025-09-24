Impact sta lasciando il team League of Legends di Team Liquid

HQ

La ballata di Team Liquid e Jeong "Impact" Eon-young sta volgendo al termine... per la seconda volta. IlLeague of Legends giocatore sta lasciando l'organizzazione nordamericana, terminando il suo secondo periodo con la squadra, che ha incluso successi variabili.

Non è chiaro cosa riservi il futuro per Impact e allo stesso modo come Team Liquid si adatterà alla partenza del giocatore, ma a causa delle difficoltà alla fine della stagione LTA 2025 significa che la squadra non si è qualificata per il LTA Championship e non apparirà a Worlds, ha circa 14 settimane per prendere una decisione su un nuovo giocatore, il tutto prima della stagione 2026 che inizia nel nuovo anno.

Con Impact in partenza, chi pensi che Team Liquid porterà come sostituto?