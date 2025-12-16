Impara a giocare Magic: The Gathering con il set Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria

HQ

Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Molto tempo fa, le quattro nazioni vivevano insieme in armonia, poi tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò. Solo l'Avatar, padrone dei quattro elementi, poteva fermarli, ma quando il mondo aveva più bisogno di lui, lui svaniva...

Con questa citazione, tratta dalla sequenza iniziale della serie animata Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria, ci facciamo un'idea non solo dell'universo in cui vivono Katara, Sokka, Aang, Zuko, Toph, Azula e gli altri. Riflette anche una somiglianza piuttosto evidente con la ruota dei colori di Magic: The Gathering. Aveva quindi perfettamente senso che Wizards of the Coast offrisse una vasta collezione di carte di Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria per chiudere il 2025, il ventesimo anniversario della prima prima TV originale.

Ma Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria è intrattenimento intergenerazionale; Un'opportunità perfetta per incoraggiare i nuovi giocatori a vivere Magic: The Gathering come desiderano. Giocare con amici, costruire un mazzo Commander da campionato, o semplicemente iniziare a collezionare e completare l'intero set (che non è affatto facile, credimi).

Il modo migliore per approfondire Magic: The Gathering è capire come funziona Magic: The Gathering, ed è per questo che il punto di partenza sarà la Starter Box, che contiene non solo un riferimento alle regole aggiornato, ma anche due mazzi: uno di Aang (bianco) e uno di Zuko (rosso). Ognuno di essi si basa su un colore della ruota, ha uno stile di gioco diverso e regole speciali a seconda dell'elemento di controllo.

In Magic: The Gathering, ogni carta è composta da diverse parti essenziali che definiscono la sua funzione nel gioco. In alto c'è il suo nome, e a destra il costo in mana, che indica quanto mana devi pagare per giocarlo. Il mana è la risorsa fondamentale del gioco: l'energia magica che i giocatori usano per lanciare incantesimi e attivare abilità. È principalmente tratto da terre e presenta colori diversi, ognuno associato a stili di gioco e filosofie differenti.

Sotto il nome e il costo della terra (un altro nome per il mana) c'è il tipo di carta (creatura, istantaneo, incantesimo, terra, ecc.) e, in alcuni casi, sottotipi. Al centro della carta c'è il testo delle regole, che ne spiega le abilità e gli effetti, e anche il testo opzionale dell'ambientazione, che aggiunge un tocco narrativo. Le carte creatura includono anche forza e resistenza. Infine, in fondo ci sono la rarità, l'artista e il numero della collezione.

Tornando alla scatola iniziale, avrai bisogno di un amico per goderla, e ogni giocatore sceglierà un mazzo di carte già pronto da imparare a giocare, seguendo la guida rapida del personaggio principale del mazzo. Questa sarà la prima partita di Magic: The Gathering, quindi è completamente scriptata, ma alla fine avrai un'idea molto chiara di come funzionano almeno entrambi i mazzi, dove e quando usare incantesimi, incantesimi istantanei.

Aang si concentra sull'uso e sulla combinazione di incantesimi e creature, migliorandoli e potenziandoli per "sfondare" le difese avversarie. Zuko e il suo mazzo rosso si affidano alla velocità per armare e colpire forte con tutto in rapida successione, logorando costantemente l'avversario. Il dominio del fuoco aggiunge mana rosso extra ogni volta che la creatura attacca, quindi puoi anche colpire con l'idea di sacrificare quella creatura se questo ti permette di ottenere abbastanza risorse per posarne una migliore sul tappetino, o magari un incantesimo che distrugge creature o incantesimi nemici. In effetti, noterai quasi sempre che i colori si giocano in modo simile in ogni set di MTG, fatta eccezione per le particolarità di ogni set.

Ovviamente, i mazzi standardizzati sono solo l'inizio per iniziare, e dopo un paio di partite scoprirai che dovrai aprire qualche pacchetto di potenziamenti da gioco e da collezione se vuoi ottenere le carte migliori per rafforzare il tuo mazzo. I Collector Booster sono disponibili solo in inglese e contengono carte di natura Rara o Mitica, persino. Le carte spesso hanno anche motivi o design speciali che le rendono ancora meno comuni e (ora capirete gran parte del boom attuale del TGC) molto più preziose sul mercato retail.

Oltre alla scatola iniziale e a un paio di Collector Booster, Wizards of the Coast ci ha inviato un booster di presentazione del set, una scatola contenente un dado Spindown (un d20 appositamente progettato con l'emblema del set, in questo caso l'immagine della testa di Aang) e sei pacchetti booster di gioco con cui dovresti poter costruire un mazzo di presentazione. I mazzi di presentazione vengono usati agli eventi di lancio dei set in negozio in una sorta di torneo speciale e non entreremo troppo nei dettagli per ora. Il modo migliore per imparare a usarli è partecipare a uno di questi eventi nelle future collezioni, aprire i pacchetti booster sul momento e parlare con altri giocatori della strategia migliore.

Gioco a Magic: The Gathering da oltre 20 anni. Ho visto il lore del gioco cambiare, la sua esperienza espandersi e cambiare storsione, a volte in meglio e a volte meno fortunatamente. Ma penso che negli ultimi tempi sembrino aver trovato un equilibrio tra l'uscita costante di nuovi set e raccolte, che attireranno uno spettro sempre più ampio di persone (che abbiano già giocato o meno), e il modo in cui elevano ogni gioco a un livello competitivo, sia amichevole che professionale. MTG x Avatar: L'Ultimo Dominatore dell'Aria è un ottimo modo per i ragazzi che sono stati introdotti a questo universo magico animato di tornare a un hobby longevo e in continua evoluzione, dove c'è sempre spazio per un altro giocatore al tavolo.