Importanti licenziamenti alla Warner Bros. Motion Picture Group

La Warner Bros. sta licenziando circa il 10% del suo Motion Picture Group. I tagli di posti di lavoro si vedranno nelle divisioni marketing, strategia di produzione, operazioni e imprese teatrali.

Mentre Warner Bros. Discovery cerca di dividersi in due entità separate entro il prossimo anno, una nuova struttura è stata messa in atto nei principali studi Warner e in altre divisioni. In preparazione di questa mossa, i capi del Warner Bros. Motion Picture Group, Michael De Luca e Pam Abdy, hanno dichiarato di aver iniziato a valutare l'attuale struttura all'inizio di quest'anno.

"L'esplorazione ha portato a importanti conversazioni e approfondimenti per capire meglio come raggiungiamo il pubblico, quali cambiamenti fondamentali dovrebbero essere implementati mentre i team lavorano insieme in tutto il mondo per coinvolgere collettivamente gli spettatori di oggi e di cosa ha bisogno la divisione per avere successo", hanno scritto al personale (tramite Deadline). "Sappiamo che notizie come questa non sono mai facili, e siamo enormemente grati ai membri del nostro team che se ne sono andati, il cui contributo durante il loro periodo alla Warner Bros. Pictures ha avuto un impatto duraturo su entrambi e su molti di voi. Ognuno di loro ha molto di cui essere orgoglioso".

Warner Bros. ha avuto un anno un po' contrastante quando si tratta di uscite cinematografiche, ma nel complesso sembra essere in crescita con grandi vincitori come Sinners, A Minecraft Movie e Superman.