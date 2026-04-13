Impostore sarà immortalato su un francobollo questo ottobre

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Il successo di Faker è incredibilmente noto tra i giocatori di oggi, poiché il giocatore sudcoreano League of Legends viene spesso menzionato nelle conversazioni più importanti di sempre grazie alla sua eccellenza costante e duratura nel mondo degli esports di LoL. Faker ha già avuto un'immensa longevità e non mostra segni di rallentamento, ed è proprio questo che rende questa notizia ancora meno sorprendente.

Secondo Dot Esports, viene menzionato che Faker sarà presto immortalato su un francobollo in Corea. È destinato a diventare il primo giocatore attivo di esports ad essere mai presentato su un francobollo emesso dal governo, e la collezione commemorativa arriverà già da ottobre.

L'inclusione del timbro di Faker farà sì che la leggenda degli esports venga considerata tra le icone e i leader nazionali, diventando una vera prima volta per gli esports e un'ulteriore prova di quanto gli esports siano cresciuti nel paese asiatico.

Al momento, Faker sta vivendo alcuni dei suoi più grandi successi fino ad oggi, dopo essere diventato campione del mondo consecutivo con il primo piano. La domanda è se un quarto trofeo consecutivo sarà in programma questo novembre.