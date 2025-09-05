Impressioni senza mani: The Blood of Dawnwalker sembra più Batman/Dishonored che The Witcher

HQ

Avevo un'idea generale di cosa aspettarmi da The Blood of Dawnwalker prima di assistere alla demo a porte chiuse di Bandai Namco presso il loro stand Gamescom simile a una cattedrale, dove un pacchetto di Rebel Wolves era pronto a mostrare a noi parrocchiani curiosi come il loro action-RPG sostenga la libertà di scelta tramite una recente build pre-beta per PC.

Gli sviluppatori hanno progettato la maggior parte dei sistemi del gioco pensando all'azione del giocatore, e questo include sia la narrazione, il combattimento, la struttura delle missioni o persino il tempo stesso. Ma prima di approfondire l'argomento, l'ambientazione.

È il 1347 vicino alla città di Svartrau. Assistiamo alla cruenta sequenza introduttiva del gioco, in cui un padre fugge con un bambino, il cosiddetto "bambino maledetto" ora catturato e in procinto di essere sacrificato, poiché qui "non c'è eccezione per i bambini", che sono accusati di diffondere la peste a prescindere. Poco prima del colpo fatale, un gruppo di creature mostruose semi-umane si precipita all'assalto, aggredendo e uccidendo brutalmente i sacerdoti, sorseggiando un po' di sangue fresco. Esercitano pieni poteri (Vrakhiri vampiri), poiché è nel buio della notte. Uno si precipita in giro assumendo la forma di fumo nero, un altro usa poteri telecinetici simili a quelli della Forza. "Ha bisogno di aiuto!", urla il padre terrorizzato, temendo che la sua bambina finisca comunque massacrata. "Io sono la vita. Io sono la morte. Io sono tutto ciò che sta in mezzo", dice il capo degli assalitori, mentre copre la bocca del ragazzo. È morta? È guarita magicamente? Più come se ora fosse anche lei un vampiro, nel bene e nel male.

Avanti veloce fino al giorno 9 nel gioco vero e proprio. Uno sviluppatore controlla il personaggio principale Coen, mentre l'altro ci dice di più su questo "gioco di ruolo open-world basato sulla trama ambientato in un'Europa centrale dark fantasy del 14° secolo", poiché stiamo per vedere una quest completa in due possibili forme, o approcci. Il registro della missione recita "Un monaco e un santo".

L'obiettivo principale in The Blood of Dawnwalker è impostato fin dall'inizio. Devi salvare la tua famiglia in 30 giorni, e nella demo ci rimanevano solo 21 giorni. In quanto tale, il "Giorno 9" sembra da qualche parte verso la fine del primo terzo dell'intero gioco. Ma non stressarti già, Pikmin giocatore. Il passare del tempo non è 1:1, né letterale, poiché è trattato più come un indicatore di pietra miliare, "una risorsa più che un orologio", come gli sviluppatori hanno concordato di chiamarlo. Significa che, per alcune azioni, verrai avvisato che consumano una certa quantità di tempo. Ti impiegheranno questo o quel tempo, facendo progredire il gioco e la sua storia alla fine, e poi sì, dicendoti "Il tempo sta ticchettando - il tempo è passato". Dovremo valutare come ci sentiamo riguardo a questa meccanica una volta che avremo giocato completamente il gioco, ma per ora, a giudicare dalle istanze che abbiamo visto mettere in gioco durante la demo, ci è sembrata intelligente e ben implementata, e non qualcosa per mettere fretta ai giocatori o per inventare artificialmente il loro vero arbitrio.

"Vai alla Cattedrale di Svartrau", il messaggio sullo schermo indica al giocatore l'obiettivo successivo. A quanto pare, una spada leggendaria giace nascosta da qualche parte all'interno della sua cripta e ci sono diversi modi per affrontare la caccia a questo tesoro affilato. Un po' come in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, puoi scegliere quando venire qui, dopo più o meno preparazione (attrezzatura, livellamento, abilità), di giorno o di notte. Lo sviluppatore ha scelto questVrakhiri 'ultimo per mostrare alcuni dei poteri del protagonista. Si scopre che Coen è un vampiro di notte, una sorta di guerriero/mago durante il giorno, l'intrigante dicotomia causata da qualche incidente legato all'argento all'inizio della sua vita e in realtà ispirato dai lupi mannari. Abbiamo avuto un'esclusiva visione sulla questione dal direttore del gioco Konrad Tomaszkiewicz in persona qui.

Sia l'architettura che il modo in cui la si attraversa mi hanno ricordato Dishonored. Il potere Plane Shift permette a Coen di camminare sui muri, dando un nuovo significato letterale alla verticalità in The Blood of Dawnwalker, mentre il Shadowstep è più simile a un teletrasporto veloce fumoso, come il Blink nel simulatore immersivo di cui sopra. Una volta intrufolato nelle mura della cattedrale, Coen vede come stanno eseguendo il Blood Baptism, un rituale per "il dio del sangue". E da qui in poi si è svolto uno dei momenti più intriganti della demo: Coen ha iniziato a comportarsi come un vero detective, come una sorta di Batman nei giochi Arkham, o anche come The Witcher nella serie TV.

Con la sua voce molto appropriata alla Henry Cavill, commenterà quando ti concentri su dettagli di interesse, alcuni dei quali fungono da veri e propri oggetti da collezione o passaggi intermedi nella missione in corso. "Indagare sugli affreschi della cattedrale dalle impalcature", ad esempio, ti fornirà alcuni dati in più, tradizioni e retroscena su ciò che stava accadendo all'interno di quelle mura nei giorni passati. Insieme alla ricerca nel cortile (qualcosa che, naturalmente, puoi fare solo di notte, e ha più a che fare con la tua capacità di occultamento che con i tuoi poteri da vampiro), e trovando indizi nei diversi edifici Shadowstepping sulla sua strada, Coen impara sempre di più su un certo "Sanctus Mihai", che possedeva la leggendaria spada d'argento che stava cercando: "Anno Domini 1272", e ora sappiamo dove fu sepolto e dove trovare le sue spoglie, un punto dove si sente un gemito da far rizzare i capelli dietro il muro.... Ad essere onesti, il livello investigativo aggiunge un tocco molto attraente alla premessa; Almeno per me, e almeno finora.

Poiché la prima demo si svolgeva di notte, ci sono state spesso mostrate alcune alternative se avessimo dovuto affrontare la versione diurna della stessa missione in quello che Rebel Wolves chiama un "doppio ciclo di gioco" all'interno di un "sandbox narrativo". Parole d'ordine a parte, il compito della giornata consiste in più dialoghi e trovare la chiave della cripta, invece di sfruttare le abilità Vrakhiri. Dopo aver partecipato a un Blood Baptism dal vivo durante il giorno, e alla maniera di L.A. Noire, facendo commissioni, parlando con diverse persone e facendo scelte nel dialogo ramificato (per esempio dare piena confessione a Padre Florin avrebbe fornito maggiori informazioni - "per essere salvati abbiamo tutti bisogno di pentirci"), abbiamo ottenuto più indizi e guadagnato la fiducia del diacono, mentre cercavamo il custode Radu nel vicino ospizio.

È ora di indagare sull'edificio infestato dai fantasmi, ancora una volta, usando una modalità Batman simile a Focus che evidenzia l'ambiente circostante, solo per trovare segni di putrefazione e un ossario. "Molti morti qui in isolamento", ma le falene, che si dice siano attratte da oggetti di potere o magia, svolazzano nelle vicinanze, suggerendo qualcosa di più fresco. Il povero Radu, che Coen deve ora affrontare come "The Almshouse Monstrosity", si era trasformato in un Muroni, una sorta di vampiro glitching, e dopo averlo mandato al riposo eterno, l'incantesimo "costringere l'anima" diventa disponibile per Coen (alla luce del giorno, poiché è solo nella sua forma umana) per estrarre più informazioni dai morti, anche usando oggetti come catalizzatori per ulteriori effetti.

Per farla breve, il custode stava lavorando per l'antica non-morta/vampiro/sacerdotessa Xanthe e tutto è andato ovviamente storto, e dietro lo stesso muro che abbiamo visto prima c'era davvero la spada, o un ingannevole sosia, ma anche un sorprendentemente ancora vivo Saint Mihai, ancora in mano alla lama e abbastanza pazzo/vecchio da credere che Coen/tu sia Saint Tobias, che innesca l'incontro con il boss per l'intera serie di missioni. Quando viene sconfitto, l'ex santo patrono della cattedrale, con gli occhi di un colore diverso proprio come i Coen, rivela: "Sei un Camminatore dell'Alba come me? Non ti hanno ancora trovato", e assegna al nostro protagonista due nuovi obiettivi: trovare gli altri frammenti e riforgiare la leggendaria spada Khoboldin, e fidarsi del Augurs a tal fine, poiché un male più grande sta per essere risvegliato.

Ora, tutto va bene con la dualità, i poteri dei vampiri/magia e le sezioni investigative, ma per quanto riguarda il combattimento? Ho evitato la questione di proposito, fino ad ora. Pesantemente criticato nelle versioni precedenti, ora è stato notevolmente modificato in base al feedback della community, cercando di mantenere una certa varietà e libertà di stile di gioco. Oltre a Radu il Muroni e al compianto Mihai, abbiamo visto i Coen combattere gruppi di 3-4 soldati, sia con che senza le abilità dei vampiri. La telecamera è ora leggermente arretrata per il combattimento e l'esplorazione e, sebbene l'animazione abbia chiaramente bisogno di un po' di lavoro, sembrava davvero più fluida e personalizzabile. Puoi usare gli artigli di Coen per CQC invece di una spada e le abilità attive non mettono più in pausa il gioco, ma entrano al rallentatore. C'è un accesso rapido agli oggetti e i giocatori potranno scegliere tra meccaniche più strategiche e ARPG, con attacco e difesa in blocco automatico (costa resistenza) o direzionale (guadagno di resistenza e capacità di parare) in offerta, entrambi combinabili per soddisfare tutti i gusti.

Guardando meglio in questo aspetto cruciale, quindi, e i tre alberi delle abilità, con Vrakhiri, Human e Mixed sembravano eleganti e intriganti, con mosse aggiornabili come Shadowstep che davano un chiaro vantaggio in battaglia, come Mihau ha mostrato a Coen nel modo più duro.

Quindi, molto buono e promettente per una "alpha ancora grezza", poiché ci aspettiamo di vedere una grafica più fine e combattimenti ancora più raffinati ogni volta che la beta arriverà all'inizio del prossimo anno. Anche se apprezzo il lavoro architettonico che cerca l'autenticità, è ancora chiaramente grezzo e solo i denti e la pelle "splendidamente" resi da Mihai hanno convinto graficamente in questa fase. Mi piace anche il modo in cui l'intero misuratore di tempo, i costi e l'intera timeline sono stati integrati nell'interfaccia utente e nei menu del gioco, e questo concetto, insieme all'intero approccio investigativo, potrebbe trasformare "un altro ARPG dark fantasy" in qualcosa di molto speciale, a patto che lo stesso Coen, metà umano e metà vampiro, vada oltre il "mezzo convincente". In ogni caso, ho lasciato la cattedrale assetato di affondare i denti in questo film con un'anteprima pratica adeguata prima dell'uscita di The Blood of Dawnwalker nel 2026.