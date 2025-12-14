Impressioni di Lego Game Boy

HQ

Come tutte le persone che pensano bene, adoro i Lego. Il mio piccolo mancave è adornato con targhe Lego, oltre a modelli selezionati e qualche Mia Creazione (MOC) occasionale. Ho costruito praticamente tutti i modelli spaziali, dallo spazio classico fino al pianeta di ghiaccio, ma niente oltre a quello. Quindi non ho mai costruito un modello di questa parte del millennio o meno di trent'anni fa.

Sono anche un grande fan del Game Boy originale. Nel corso degli anni ho riparato diverse unità più o meno difettose e ho giocato alla maggior parte dei giochi che vale la pena giocare - e a un sacco di giochi che non valgono la pena. Il mio approccio a questa build è quindi quello di un appassionato di Lego un po' antico e esperto esperto di Game Boy. Molte delle impressioni probabilmente sembreranno molto basilari a chi ha costruito diversi modelli nuovi, ma è così com'è.

Prime impressioni. La scatola. Nero, elegante e con un chiaro simbolo +18. Questo è ben lontano dalle scatole colorate e orientate all'azione a cui sono abituato. Questo è succo d'uva invecchiato in vino. Insieme al modello stesso, la scatola probabilmente andrebbe bene in una vetrina per chi apprezza quel tipo di arredamento. Un po' senza anima per i miei gusti, ma siamo tutti diversi. La prima cosa che vedi aprendo la scatola sono cinque sacchetti numerati pedagogicamente da 1 a 5. Le istruzioni consistono in un manuale lucido dove ti vengono offerte informazioni utili e divertenti sul Game Boy come le due cassette - perché non è solo una console che costruirai - ne parlerò un po' più avanti.

Sono rimasto leggermente sorpreso nel vedere che il manuale era lungo più di 100 pagine, quanto è davvero complicata questa costruzione? Per niente, a quanto pare. Ogni fase della costruzione è suddivisa nei minimi dettagli. Non c'è margine di errore né necessità di contare i rimbalzi. Il processo di costruzione scorre bene, senza grandi frustrazioni o necessità di riflessione. Senza dubbio la build più rilassata che abbia mai fatto.

Tuttavia, più prosegue la costruzione, più imparo ad apprezzare i piccoli dettagli che lo rendono così pacifico. Ho già detto che non stiamo solo costruendo un Game Boy ma anche due cassette. Qui, è stata fatta la scelta sicura e perfettamente ragionevole tra Super Mario Land e Zelda: Link's Awakening. Due giochi iconici della serie di videogiochi più famosa di Nintendo. Si sarebbe potuto argomentare a favore di Pokémon Rosso e Blu, ma in qualche modo i giochi sono diventati molto più grandi della console per cui sono nati.

Erano i piccoli dettagli. Nei vecchi costruttori Lego, i set modulari identici vengono solitamente realizzati in serie uno dopo l'altro e tendono a diventare ripetitivi. Qui, la costruzione della cassetta di Super Mario Land è stata posizionata in modo molto intelligente a pagina 25 e Link's Awakening prima a pagina 99. La costruzione della console stessa avviene anche in diverse fasi in cui ogni parte del tutto diventa molto chiara. La sensazione un po' pignola di assemblaggio che nei set più vecchi si verifica relativamente tardi nel processo diventa tangibile qui piuttosto subito. Ho calcolato la costruzione vera e propria in quasi due ore, che può sembrare molta, ma la costruzione compatta è complicata con pochissimo spazio vuoto. Nel mio mondo, 421 pezzi è un set relativamente grande, almeno rispetto alle vecchie generazioni di Lego degli anni '80 e dei primi anni '90 a cui sono abituato.

Qual è stato il risultato finale? Sono impressionato. Tutti i pulsanti sono costruiti su un pezzo di gomma e possono essere premuti proprio come su un vero Game Boy. Il controllo del volume può essere attivato e puoi persino attivare il pulsante di accensione. I pulsanti select e start non mi convincono del tutto, sono composti da due anelli di gomma che si inseriscono nei fori e sembrano più piccoli pneumatici che i pulsanti di un Game Boy. Per lo schermo hai tre diversi sfondi olografici in scala verde classica. Uno per ogni gioco e la schermata di avvio della console. Curiosamente, sono difficili da decifrare quanto lo schermo vero senza Game Light Plus. Punti in più per il realismo.

Come si confronta con un vero Game Boy? In termini di dimensioni, il modello differisce di circa 0,5 cm dal modello sia per la console che per la cassetta. È leggermente più leggero. La differenza più grande è che ovviamente non è possibile suonarci. O forse no? In un Kickstarter recentemente completato con successo, puoi ordinare un kit aggiuntivo che trasforma il tuo Lego Game Boy in un Game Boy completamente giocabile ed emulato. Perché, non lo so.

Qualche parola finale. L'intero set si adatta molto bene in esposizione sugli scaffali. Tuttavia, questo non è il tipo di Lego che apprezzo. Voglio la giocosità, le build alternative sul retro della scatola e le istruzioni che almeno non mi tengano in entrambe le mani contemporaneamente. Speravo che potessi sperimentare con la build, magari renderla mancino? Ma no. Come fan nostalgico del Game Boy, però, sono completamente convinto. Sì, a parte una certa sensazione che qualcosa non vada del tutto, un accenno di valle inquietante, semplicemente. Ma alla fine della giornata, è un meraviglioso tributo a una delle console più eleganti di sempre. Vale sicuramente la pena acquistarla.