Impressioni in Accesso Anticipato: Prologue: Go Wayback! finora è una buona idea intrappolata nella sua stessa sfida

HQ

Il mondo dei videogiochi di oggi è una sorta di traguardo universale, come una sorta di simulazione infinita in cui qualsiasi esperienza merita di essere emulata, anche quelle che a prima vista non ci sembrano tali. Siamo in un panorama saturo di roguelike, Soulslike ed esperimenti di Early Access, e Prologue: Go Wayback!, di PlayerUnknown Productions, si presenta come una proposta in questo senso con una propria personalità, anche se valutare questo di per sé non è molto da dire.

Il suo mix di azione impegnativa, design minimalista e una forte attenzione alle abilità del giocatore è chiaramente rivolto a un pubblico che cerca più di un semplice intrattenimento leggero e desidera cose nuove. Tuttavia, quell'ambizione, basata su tecnologie rivoluzionarie, è anche il suo nemico più grande. Prologue: Go Wayback! ha alcune buone idee, ma è vero che, tra il suo stato precoce attuale e il design talvolta discutibile, potremmo trovarci a premere il pulsante "vai al desktop" prima o poi. Diamo un'occhiata.

Annuncio pubblicitario:

Una difficoltà passivo-aggressiva

Come già lasciato intendere in primavera e fin dall'inizio, Prologue: Go Wayback! chiarisce una cosa: non siamo qui per rilassarci. Il gioco non si preoccupa di nascondere la sua durezza dietro un tutorial delicato, né di introdurre meccaniche in modo progressivo. Il giocatore viene catapultato in un ambiente ostile dove ogni errore è costoso e dove la sopravvivenza dipende da un'esecuzione quasi perfetta. E se muori, allora ciao, ciao ciao, au revoir, auf wiedersehen. Devi ricominciare da zero su una nuova mappa, perdendo tutti i progressi. Anche se le prime volte questo può essere uno stimolo che fa appello al nostro spirito di miglioramento personale, questa sensazione dura poco e porta prima piuttosto che tardi a frustrazione e noia.

Il problema non è tanto che il gioco sia difficile (c'è un pubblico fedele che apprezza proprio quella sfida), quanto quanto sia difficile. La sensazione generale non è quella di una sfida giusta che ti spinge a migliorare, ma di una barriera artificiale che punisce più del necessario e, inoltre, senza un obiettivo quantificabile o diretto. Troppo spesso, la morte nasce da una catena minima di errori, senza vero margine di reazione o improvvisazione. Questo porta a stanchezza, specialmente nelle prime ore quando il giocatore non ha ancora padroneggiato i sistemi di base.

Inoltre, c'è un altro elemento complicato: la posizione nel gioco si basa sull'uso della bussola e sul proprio senso dell'orientamento. Una bussola è piuttosto difficile da usare in questo tipo di terreno e l'orientamento è profondamente limitato perché ciò che vediamo avviene attraverso uno schermo. Quindi, allontanarsi di 200 metri dalla capanna potrebbe significare che non la troveremo mai più, cosa che nel mondo reale non accadrebbe mai.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Ma cosa devo fare nel Prologo?

Bella domanda, perché al momento il gioco ci viene offerto un'ambientazione boschiva dove iniziamo in una baita di tronchi fatiscente, con alcune basi di sopravvivenza. Il maltempo, sotto forma di pioggia o neve, sta iniziando ad arrivare e dobbiamo raggiungere una torre meteorologica per salvarci.

Qui abbiamo una scelta: possiamo provare a sistemare la capanna per sopravvivere e aspettare una "finestra" di bel tempo per cercare di arrivare da qualche parte, oppure possiamo andare subito all'avventura con le poche provviste che abbiamo e fidarci della provvidenza divina. Spoiler: morirai. Molte cose ci uccidono in Prologue: Go Wayback!: freddo, fame, sete, malattia, cadute... Quasi tutto. Ma contiamo su ciò che impariamo per migliorare i risultati in ogni tentativo. Ti ho detto che morirai? Ok.

Curva di apprendimento ripida... e poco segnalati.

Direttamente legata alla sua difficoltà c'è la sua curva di apprendimento, che è eccessivamente ripida anche per gli standard dei giochi impegnativi. Prologue: Go Wayback! presuppone che il giocatore sperimenterà, fallirà e imparerà per tentativi ed errori, ma non fornisce sempre le informazioni necessarie affinché quell'apprendimento sia soddisfacente, poiché spesso ci sentiremo come se non sapessimo dove abbiamo sbagliato.

Le meccaniche chiave non sono ben spiegate o vengono scoperte per caso. Alcune interazioni sembrano incoerenti finché il giocatore non capisce (attraverso ripetizione e ripetizione) qual è la logica interna del sistema, se ce n'è. Il risultato è un senso di disorientamento che può portare all'abbandono prematuro, soprattutto tra i giocatori che, pur non essendo casuali, non cercano un'esperienza volutamente opaca.

Probabilmente manca un design più pedagogico: piccoli aggiustamenti nell'introduzione delle meccaniche, segnali visivi più chiari o sfide iniziali ancora meglio strutturate potrebbero fare una grande differenza senza abbassare la difficoltà complessiva del gioco. Detto questo, ricordiamo che questo è un gioco in Early Access e c'è margine di miglioramento.

Errori: comprensibili, ma fastidiosi

Essendo un gioco in Early Access, è inevitabile parlare dei numerosi glitch che popolano l'esperienza. Dalle collisioni imprecise alle animazioni che non si attivano correttamente fino alle simulazioni fisiche che falliscono nel momento peggiore possibile. Questo è particolarmente fastidioso perché uno dei punti di forza di Prologue: Go Wayback! è l'immersione nella situazione che presenta, e non c'è niente di simile a questi glitch che ci distrugga completamente e rovina l'esperienza.

È importante sottolineare che molti di questi errori sono comprensibili già nelle prime fasi dello sviluppo. Tuttavia, il contesto non li giustifica sempre. In un gioco così impegnativo, dove la precisione è fondamentale e ogni fallimento viene pagato con la morte, ogni glitch viene percepito come un'ingiustizia evidente. Non è la stessa cosa che un'animazione fallisca in un gioco narrativo che perdere una partita perché un salto non viene registrato correttamente o perché la roccia su cui camminiamo scompare (entrambi sono casi reali che ci sono successi).

L'accumulo di questi piccoli glitch alla fine erode la fiducia del giocatore nel sistema. Quando non senti più che il controllo risponda in modo affidabile, la difficoltà cessa di essere una sfida e diventa un ostacolo arbitrario.

Una solida base sotto i problemi

Nonostante tutto quanto sopra, sarebbe ingiusto dire che Prologue: Go Wayback! non abbia virtù. Il suo approccio al gameplay è interessante, la sua identità visiva è coerente e il ritmo, quando funziona, è coinvolgente. Ci sono momenti in cui il gioco funziona, quando il giocatore entra in quello stato di concentrazione assoluta in cui ogni azione scorre e ogni ostacolo superato genera una vera soddisfazione.

È lì che si intravede il vero potenziale del progetto. Prologue: Go Wayback! potrebbe diventare un titolo di culto nella sua nicchia se riuscisse a bilanciare meglio la sua proposta. Non deve diventare più facile, ma deve diventare più equo, più chiaro e più stabile.

Conclusione: promessa cruda

Prologue: Go Wayback! è, nel suo stato attuale, un gioco che richiede molto e dà poco in cambio al giocatore più impaziente. La sua alta difficoltà, la curva di apprendimento ripida e i molteplici glitch rendono l'esperienza estenuante anche per il giocatore più esperto. L'accesso anticipato tiene conto di molti di questi problemi, ma non li elimina dall'equazione.

È un'opera con un'idea potente e un'esecuzione ancora immatura. Se il team di sviluppo riuscirà a risolvere i bug tecnici, a migliorare l'introduzione delle meccaniche e ad adeguare alcuni picchi di difficoltà, Prologue: Go Wayback! potrebbe passare dall'essere un'esperienza frustrante a una sfida memorabile. Per ora, è un viaggio consigliato solo a chi è disposto a inciampare molte volte prima di iniziare a goderselo.