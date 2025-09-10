Impressioni pratiche: Kirby Air Riders è più Kid Icarus e Smash Bros. che Mario Kart

HQ

Devi amare Masahiro Sakurai. Qualunque cosa faccia, o dica, la trovo interessante. Non solo è uno dei più grandi geni della storia di Nintendo (anche se questo riconoscimento è spesso oscurato da altre grandi figure), ma è anche un perfezionista, ingegnoso, delicato e quasi ossessivo per i dettagli, il che, insieme alla sua personalità, lo rende un personaggio da ammirare. Tutto questo, ciò che è e come è, traspare sempre nelle sue creazioni. E Kirby Air Riders, mentre sconvolgerà come uno dei suoi prodotti più rari, è l'esempio perfetto di questa riflessione d'autore.

Prima le cose importanti. Potresti averlo notato ormai, ma non dovresti aspettarti un rivale di Mario Kart World qui. Nemmeno un gioco di corse. Questo è un gioco di combattimento molto particolare. Sì, Kirby e i suoi amici/nemici stanno cavalcando navi che fluttuano sopra il palco, ma questo è tutto ciò che riguarda le somiglianze con F-Zero. Alcuni di voi potrebbero ricordare l'originale Kirby Air Ride su Gamecube che ora ha 22 anni, e questo gioco è un sequel diretto di quel concetto, punto per punto.

Ci sono due riferimenti molto migliori per spiegare cosa fare qui, senza lasciare il Sakuraiverse. Da un lato, il favoloso Kid Icarus: Uprising, probabilmente il migliore o il secondo miglior gioco per Nintendo 3DS. D'altra parte, le versioni più moderne di Super Smash Bros., in particolare Ultimate con i suoi modificatori.

Perché? Perché Kirby Air Riders non riguarda principalmente il combattimento, la corsa o l'abilità ai comandi, che è troppo in parte. Kirby Air Riders riguarda la statistica pura. Si tratta di raccogliere il maggior numero possibile di buff o potenziamenti o potenziamenti delle statistiche per adattare il tuo personaggio alla sfida che viene dopo. Ed è qui che entra in gioco la follia di Sakurai, con dozzine di parametri regolabili tatticamente per emergere vittoriosi.

Ergo non aspettarti l'accessibilità o anche l'evidente carineria del recente Kirby and the Forgotten Land, perché non c'è nemmeno il platforming qui e la tua migliore guida a Kirby Air Riders sarà una tabella Excel o una consultazione coscienziosa con ChatGPT, piuttosto che sapere dove sono nascosti i tesori.

Tre esempi di Air Ride.

Presso lo stand Nintendo, a porte chiuse nell'area privata della Gamescom, ho giocato a diversi giochi di Kirby Air Riders. I primi, da soli per imparare i controlli (a dir poco intriganti) e per allenarsi un po' contro la CPU. Gli ultimi due, in stanze multiplayer locali collegate in un LAN party per imitare l'ambiente online, dove fino a 16 umani possono affrontarsi in quella che sembra essere la configurazione di gioco più emozionante.

Quando hai giocato solo a poche partite di un gioco così diverso, vai un po' dappertutto. Anche se sono riuscito a vincere il secondo arrivando primo, come potete vedere nel video, non ho davvero applicato tutta la strategia consigliata. Mentre stai lottando un po' con quello schema di controllo tra il pilota automatico di Mario Kart, l'atterraggio allineato di Excitebike e la levetta analogica di Smash Bros. che si contrae, ti concentri, o almeno l'ho fatto io, sull'inseguire i nemici per picchiarli, piuttosto che, ancora una volta, trovare e ottenere i migliori potenziamenti per migliorare parametri specifici. Ma quest'ultimo è esattamente ciò che devi fare abilmente per distinguerti.

Tre esempi di Eventi durante le Prove Urbane.

Alcuni eventi inaspettati cambiano la dinamica (piuttosto noiosa, francamente) di correre in giro in Urban Trials per cinque minuti caricando statistiche, scambiando la tua nave con una migliore, assorbendo nemici ambulanti o lanciando uno speciale al prossimo avversario fluttuante. E quando è il momento della cosa reale, il competitivo Stadi, è il momento di fare la differenza con quella build OP assolutamente killer.

Nintendo ha fatto un ottimo lavoro con il suo video Kirby Air Riders Direct, interpretato da un affascinante Sakurai-san, per spiegare punto per punto di cosa si tratta. Essendo un ibrido di genere così unico, ti consiglio anche di guardarlo. Per ora, mentre tutti i controlli funzionano molto bene e capisco il potenziale avvincente del ciclo di gioco di raccolta delle statistiche, lo vedo anche come un gioco più difficile da decifrare, come se fosse dedicato ai fan del "lato oscuro della luna" dello sviluppatore giapponese. Perché oltre alle statistiche e ai modificatori, Kid Icarus mi ha regalato battute interessanti e combattimenti epici, mentre Smash Bros. offre i suoi combattimenti caratteristici.Kirby Air Riders Potrebbe non essere adatto a me, ma è qualcosa che valuterò con la versione finale a novembre, mentre ancora una volta applaudo l'azienda e il designer per aver messo sul mercato qualcosa di così rabbiosamente originale e follemente calcolato.