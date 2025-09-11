Impressioni pratiche: My Hero Academia: All's Justice vuole essere la ciliegina sulla torta dell'anime

Il sottogenere dei giochi di combattimento anime con la telecamera sul retro e le mosse affrettate verso lo sfondo ha raggiunto il suo primo picco con la leggendaria serieDragon Ball Z: Budokai Tenkaichi di Spike, e da lì diversi studi giapponesi hanno contribuito con la loro visione con altre IP su licenza. È il caso di Byking, Inc., che ha trovato la sua gallina dalle uova d'oro nel popolarissimo manganime My Hero Academia /Boku no Hīrō Akademia, un'opera originale di Kōhei Horikoshi. Da non confondere con i giochi per dispositivi mobili e F2P Ultra Rumble, Ultra Impact o Heroes Rising, questo è un gioco di combattimento 3v3 che riprende da dove si era interrotto il successo My Hero: One's Justice 2 cinque anni fa.

La principale carta vincente questa volta è la coincidenza con la premiere nientemeno che dell'ultima stagione (ottava e ultima) dell'anime il Crunchyroll, cosa che accadrà tra pochi giorni, il 4 ottobre 2025 (tutto questo, tra l'altro, mentre Netflix sta dando forma al suo film live-action). Inutile dire che questo gioco, che uscirà un po' più tardi rispetto alla serie, sarà carico di fan service.

Infatti, quando ho messo le mani sulla versione PS5 in una sessione allora molto privata e riservata, è passato un po' di tempo prima che toccassi qualsiasi pulsante, poiché le scene animate prese direttamente dalla serie (un'apertura impressionante di cui non posso parlare) mi hanno dato un benvenuto prolungato. "Rivivi la battaglia finale del finale di stagione e l'ultima stagione da una nuova prospettiva" è lo slogan del gioco, che promette di presentare "tutte le scene iconiche e la direzione cinematografica" dell'anime.

Continuando con la lore e ciò che la storia del gioco racconterà, ma naturalmente senza spoiler, a quanto pare andrà un po' oltre la fine della serie, e ovviamente come roster di combattenti sarà presente, ora che avremo raggiunto la fine e tutto sarà stato detto e fatto, tutti gli studenti della classe 1-A dell'Accademia U.A., con Izuku Midoriya in testa alla formazione. Tutti loro saranno visti nella loro forma finale di eroe e con le loro abilità completamente sviluppate.

Questi sono i sei personaggi che abbiamo visto disponibili nella demo My Hero Academia: All's Justice:



Izuku Midoriya

Tomura Shigaraki

Dabi

Shoto Todoroki

Himiko Toga

Katsuki Bakugo



Sebbene abbia una modalità più accessibile (e combo automatiche per i principianti), il combattimento di Byking mira alla varietà e alla profondità tattica. Anche se abbiamo avuto solo tre o quattro combattimenti, potevamo già vedere dove stava andando il gioco, e anche che le possibilità erano altrettanto ampie... poiché il bilanciamento di così tanti personaggi con così tante mosse e poteri diversi sarà complicato.

A parte lo speciale Plus Ultra ereditato (con tutti e tre i combattenti), il sistema Rising è una barra che si carica per migliorare la potenza d'attacco, la velocità di movimento, il recupero e la potenza Quirk (la straordinaria abilità di ogni eroe), che a sua volta è l'aspetto più caratteristico di questi combattenti e deve essere scelto per corrispondere al resto del trio per ottenere il massimo effetto. Parole d'ordine come Counter Attack, Target Combo, Unblockable Attack e Block completano la gamma di mosse comuni a tutti i personaggi, indipendentemente dal loro stile, e solo coloro che le padroneggiano otterranno i migliori voti della classe.

L'idea, come in altri giochi di tag team, è quella di cambiare personaggio nel momento tatticamente ideale, che si tratti di difendersi, contrattaccare o, soprattutto, di concatenare uno spettacolare attacco combo, anche cambiando a metà combo. In una sorta di "sasso, carta, forbici", schivare o contrattaccare serve a liberarsi dell'iniziativa dell'avversario e a ricominciare il gioco delle finte e delle forze.

Sia un assaggio dell'apertura che una spiegazione approfondita del sistema di combattimento sono presenti in questo nuovo trailer di gioco:

L'interfaccia del gioco è stata migliorata e modernizzata e ora tutto è più chiaramente visibile. La grafica funziona, ma mi aspettavo un po' più di lusso e finezza per PS5, anche se è una prima versione. Le voci e il marchio di fabbrica "seconda marcia, terza marcia" di Izuku Quirk hanno sollevato l'umore però.

"Il sentiero che abbiamo percorso finora, forse era tutto per quel giorno. Quello è stato il giorno in cui il mio... No, la nostra battaglia è cominciata!"

Ho passato il resto dei combattimenti a subire dei buoni danni e la breve parte della modalità storia mi ha fatto parlare con l'Professor Shota Aizawa o con l'onnipotenteAll Might, in una serie di dialoghi alla periferia della città che hanno dato un'idea di come si sarebbe svolta la narrazione. Dopodiché, abbiamo viaggiato fino a Okuto Island, ovviamente.

My Hero: One's Justice 2 era già un gioco speciale, forse un po' troppo dedicato ai fan, ma nessuno può lamentarsi di questo per una serie così longeva. Ancora meno ora, dato che volge al termine e All's Justice ricrea l'intera stagione 8 e il suo finale, anche se include alcune funzionalità di accessibilità. Il poco che ho provato sembra buono per i fan e può anche essere un gioco di combattimento profondo e vario se è ben sintonizzato.