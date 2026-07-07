Impressioni pratiche: Orbitals sembra di entrare in un'avventura anime anni '80 con un amico

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"Come Split Fiction ma all'interno di un anime"

Beh, potrebbe benissimo essere il discorso elevatore per Orbitals. Ma dopo aver condiviso la sua prima ora completa con il nostro collega Javier Escribano in una sessione co-op sul divano organizzata dall'editore Kepler di Nintendo, abbiamo capito come l'esclusiva Switch 2 si differenzierà dal recente capolavoro di Hazelight, oltre agli aspetti visivi quando uscirà il 3 settembre.

Detto ciò, quelle immagini colpiscono per prime. E forte. Nel gameplay che lo accompagna puoi guardare sia l'introduzione del gioco fatta a mano da Studio Massket sia i prossimi passaggi dell'avventura, e puoi vedere come il passaggio dalle cutscene al gameplay sia così fluido. Non è solo una questione di stile di disegno, poiché l'editore ha confermato che, mentre il gioco gira sempre a 30 fps bloccati, le sequenze anime sono state create a 24 o addirittura a 12 fps per sottolineare il loro aspetto retrò. Ma dai un'occhiata tu stesso:

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Te lo sei perso? Ecco il succo. I nostri protagonisti, Maki e Omura (lei con la coda di cavallo e lui con corna e occhiali), sono solo bambini quando tutto va storto nella loro stazione spaziale. La struttura brucia, sono spaventati, ma il giovane Togen arriva in soccorso, agisce rapidamente e li mette in una specie di capsula di salvataggio. La nonna Kinakoko non è d'accordo: "sono troppo giovani per metterli in quella cosa". È caos ovunque mentre gli adulti discutono di accendere la Macchina dell'Unica Mente. Ma aspetta, non era la solita capsula di salvataggio come in Star Wars: sembrava più una camera, e ora sta producendo copie (?) dei nostri piccoli eroi. "Speriamo che questi I.M.resisti", dice Togen, riferendosi ai cloni, ma è troppo tardi, perché una grande esplosione divora tutta la stazione e la trasforma in detriti spaziali in pochi secondi.

Avanti veloce di 15 anni, è il momento di giocare. La nostra coppia, ormai adolescente tarda, vive felicemente la propria vita nella stazione ancora fatiscente, e sembrano essere ingegneri in divenire. La dinamica e la competitività del duo mi ricordano quelle tra Ranma e Akane del manganimo amato, anche se un po' più lievi. Sorprendentemente, Togen e Kina-chan (o i loro cloni?) sono ancora vivi. Maki e Omura stanno costruendo la loro astronave per esplorare e esplorare i dintorni della stazione e per imparare di più sulla "tempesta cosmica soprannaturale" che li tiene bloccati, e da questo momento lo schermo si divide in due per permettere ai giocatori di prendere il controllo.

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Lasciatemi tornare un attimo al paragone con Split Fiction. Orbitals ' L'insediamento della stazione spaziale funge da mondo hub completamente esplorabile, con attività proprie che i giocatori possono affrontare da soli o in cooperativa. Questo segna una differenza importante rispetto all'avventura fantascientifica/fantasy e al suo approccio a livelli consecutivi, e ci ha fatto rilassare io e Javi su un divano, allenarci su un sacco da boxe e altro ancora. Già nei primi passaggi con il gioco abbiamo notato le mosse e le transizioni elaborate in stile anime, saltando e correndo naturalmente, o nelle sequenze più scriptate.

Poiché l'astronave della coppia non è ancora pronta all'inizio (più che altro difettosa e bruciata), il gioco introduce un altro modo per muoversi liberamente una volta in volo: fluttuare e accelerare con una tuta a reazione. Questo è importante da notare perché verrà usato più avanti, quando i giocatori entreranno ed escono dalla nave cooperativa a loro piacimento durante le missioni. Le viscere della piccola nave in fiamme fungono anche da tutorial sulle meccaniche a piedi, con le riparazioni che fanno usare i nostri eroi con strumenti come il Scrap Hook o il Liquid Launcher.

Più volte durante la nostra sessione abbiamo dovuto decidere chi prende ogni attrezzo, e possono essere sostituiti se la combinazione non funziona per te. Abbiamo fatto sollevare i coperchi mentre Omu spegneva gli incendi, e presto ci siamo resi conto che, come per qualsiasi altra buona esperienza cooperativa, una comunicazione fluente sarà indispensabile in Orbitals. A proposito, con una copia del gioco potrai invitare liberamente un secondo giocatore sia su GameShare locale che online, e puoi sempre usare L per esprimere emozioni se la chat vocale non è disponibile.

Man mano che gli enigmi diventano più complicati da quel momento in poi, il platforming guadagna peso nell'esperienza. Puoi "schivata aerea" per sfrecciare sopra i pericoli, e la mia prima "morte" durante l'addestramento mi ha permesso di notare che l'animazione che fa rinascere il mio personaggio nell'azione era simile a quella quando è stato clonato come I.M., suggerendo una spiegazione basata sulla lore per vite praticamente infinite.

Per evitare troppa confusione o che i giocatori si blocchino ogni tanto, il gioco pone un certo accento su indicatori grafici e indizi visivi. Il prossimo bersaglio viene evidenziato quasi sempre, e con i meccanismi di gancio/acqua c'erano chiari cartelli con "maniglia gialla" e "goccia d'acqua" per rendere tutto più evidente. Forse troppo ovvio all'inizio, ma qualcosa mi dice che questi indizi saranno molto benvenuti più avanti nel gioco.

Il Cannone a Fascio è stato il terzo strumento introdotto e, come si può immaginare, viene usato per alimentare i circuiti con elettricità. Questo aumentava le combinazioni potenziali, dato che sempre più puzzle meccanici ci venivano proposti a un ritmo adeguato. Ricalibra una caldaia mantenendo la temperatura sotto controllo, rifai i circuiti mentre il tuo partner sposta i pannelli per aprire più percorsi, o magari completa sequenze di pressione di tasti su un terminale una volta che hai lasciato cadere gli attrezzi. Orbitals ti tiene costantemente impegnato e pensieroso, eppure sembra molto meno frenetico, quasi rilassante con la musica che lo accompagna, se lo confrontiamo con altri titoli co-op.

Con l'astronave riparata e il motore riavviato, la coppia è pronta finalmente per un viaggio di esplorazione, e ciò significa anche che sia il posto pilota che il mitragliere diventano disponibili. Ancora una volta, puoi scegliere chi fa cosa (un'altra differenza rispetto ai personaggi con poteri fissi), e con i ruoli divisi, le sezioni di volo diventano simili a quelle dei film di Star Wars o del recente Star Fox in cooperativa, solo molto più lente.

Con tutte le meccaniche e le opzioni di spostamento ora completamente introdotte, è tempo che Maki e Omura investighino oltre il muro della tempesta attraverso la sua misteriosa fenditura. Le cose stanno diventando meno stabili e prevedibili nell'ambiente circostante, e con scudi rafforzati potrebbe essere possibile che l'insediamento sopravviva e continui a progredire. "È la prima volta. Lo sogniamo da 15 anni".

E cosa c'è oltre il muro? Non voglio rovinare troppo da questo punto, ma basti dire che qui è dove le cose si fanno più eccitanti e... magico. L'esterno nasconde anche nuove minacce sotto forma di creature o torrette meccaniche difensive e droidi che per qualche motivo rimangono operativi. Questi sono carne da cannone per le sezioni di volo cooperativo, mentre la coppia può uscire dalla loro nave per, ad esempio, entrare in una nave abbandonata.

Gli enigmi sembrano continuare a evolversi oltre il presupposto "ti tengo in braccio fai il tuo lavoro", con sezioni a tempo, più oggetti in movimento che richiedono ulteriori sincronizzazioni, o soluzioni basate sulla fisica come creare piattaforme sulla lava (questa sembrava molto Zelda). La coordinazione diventa presto impegnativa per mantenere le cose interessanti, mentre la nostra nave ulteriormente aggiornata raggiunge il campo di asteroidi e i nostri amici cercano di accedere a un colossale complesso di grotte viola.

Infine, esplorare fuori dai sentieri battuti potrebbe ricompensarti con collezionabili come extra. Uno era il "Laser jumprope", un modulo di intrattenimento che scaricavamo per poi giocare sulla nave. Simile a Mario Party, era così coinvolgente che un paio di giornalisti hanno sprecato il resto della sessione cercando di ottenere il punteggio più alto lì.

Finora, anche se nulla sembrava estremamente brillante o sconvolgente, Orbitals ha mantenuto il nostro interesse evolvendo i suoi ingegnosi enigmi e attività, ma soprattutto trasmettendo davvero il suo ambientazione anime retrò, con bellissime animazioni sia per le persone che per i meccanismi, personaggi estremamente carini come Hiroto il gatto, e ovviamente il dramma e la reazione eccessiva che ci si aspetterebbe in questo modo. Ma come abbiamo imparato in passato, il fascino può portarti solo fino a un certo punto, e a parte qualche strano scelto di comandi e indizi visivi, dipenderà tutto dal fatto che le meccaniche cooperative rimangano coinvolgenti nel lungo periodo. Sapremo se Shapefarm ha fatto il segno con questa proposta indiscutibilmente speciale in meno di due mesi.