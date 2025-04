Impressioni pratiche sull'hardware di Nintendo Switch 2: cosa mi è piaciuto di più e cosa mi è piaciuto di meno

HQ

Ora sono seduto su un aereo in procinto di decollare dopo aver trascorso la mattinata all'evento Nintendo Switch 2 Premiere a Parigi. In altre parole, tutto ciò che ho sperimentato con il nuovo sistema, i suoi giochi e le sue periferiche, rimane abbastanza fresco, ma abbastanza stabile da poter essere condiviso con voi dopo un po' di riflessione. Se vuoi leggere prima di tutto sui giochi, vai qui per le mie impressioni su Metroid Prime 4: Beyond e qui per l'anteprima di Mario Kart World, con Donkey Kong Bananza e altri che seguiranno poco dopo.

Quindi, come appare e si sente la nuova console? Con le fughe di notizie di Switch2Gate a bizzeffe che Nintendo ha subito a dicembre e gennaio, conoscevi già la maggior parte delle sue funzionalità, mentre la sua rivelazione di gennaio e Switch 2 Direct di ieri hanno più o meno completato gli aspetti ufficiali, le specifiche, i dettagli di rilascio e altro ancora. Quindi questo non sarà il luogo per me per parlare di TFLOPS, software follemente costosi o approfondimenti specifici per il gioco. È qui che condivido come mi sono sentito personalmente con i diversi componenti, inclusi alcuni risultati interessanti. E per dargli un po' di contrasto, parliamo del bene e del male.

Mi è piaciuto: Sembra leggero!

Il Nintendo Switch 2 come console portatile mi ha colpito come sorprendentemente leggero la prima volta che l'ho preso in mano. Ultimamente mi sono abituato al mio buon vecchio modello OLED e lo Switch 2 mi è sembrato davvero più leggero. Non lo è, se i miei numeri sono corretti, quindi è più una sensazione, forse avendo a che fare con il bilanciamento dei pesi, o con il fatto che il suo schermo, a 7,9", è quasi un pollice più grande del pannello OLED, ma credetemi il mezzo chilo sembrava un po' meno.

Annuncio pubblicitario:

Mi è piaciuto: Buon schermo non OLED

Proveniente dal suddetto schermo OLED, mi aspettavo che questo fosse il downgrade, poiché l'unica cosa che si sente o sembra peggiore rispetto all'aggiornamento di 3,5 anni fa. Ma non è così evidente, con le dimensioni aggiunte, la luminosità decente per LCD, i buoni neri, i colori convincenti, il supporto HDR e l'aggiornamento a 120 Hz, per non parlare dell'aumento del numero di pixel da 720p a Full-HD 1080p, il che significa un'ottima densità di pixel per le dimensioni. Non fraintendetemi, mi aspetto un modello Switch 2 Premium in futuro con uno schermo OLED ancora più lucido e brillante, ma i pochi giochi a cui ho giocato sono spuntati dallo schermo e lo hanno riempito di grazia. Detto questo, ho trascorso molto più tempo in modalità Docked TV per comodità di video e impressioni.

Non mi è piaciuto: Piccolo aggiornamento al menu di sistema e all'interfaccia

Da quello che abbiamo visto su Switch 2 Direct e da quel poco mostrato durante l'evento Premiere, sembra che l'interfaccia utente rimarrà praticamente la stessa. "Quando qualcosa funziona, non cambiarlo", giusto? Beh, sì, ma anche se ho imparato ad apprezzare il menu principale più pulito e non raggruppato del primo Switch quando provenivo dalle vetrine piene di servizi e simili a smart-TV di PS5 o Xbox Series, speravo in un po' di rielaborazione qui per renderlo più efficiente e più fresco alla vista. Naturalmente, dovremo aspettare fino al lancio a giugno e vedere.

Mi è piaciuto: Il sistema magnetico staccabile per il Joy-Con 2

Non ne ero sicuro quando è trapelato per la prima volta, ora sono convinto di questa soluzione intelligente, anche se dovremo vedere come resiste alla prova del tempo. Funziona semplicemente comodamente, in modo molto piacevole e per quello che sembra un risultato più robusto e resistente. Niente più oscillazioni, spero, ma solo il gesto in sé è così facile da eseguire che rende il buon vecchio diapositive del Joy-Con di Switch 1 piuttosto goffo, frizionale e poco cool. Staccare i controller dalla console/schermo Switch 2 o dall'adattatore Grip è facile come premere i pulsanti di rilascio, ora piuttosto grandi, per farli allentare. Ma la sensazione più piacevole è quando li si attacca al sistema, con qualsiasi sforzo o attrito, semplicemente avvicinandoli ai magneti per vederli scattare come se si stesse usando la Forza. Un suono leggermente diverso, ma dopotutto il rinnovato e soddisfacente gesto di Switch 2. Oh, e le cinghie aggiuntive sono anche molto più facili da collegare/scollegare, per fortuna.

Annuncio pubblicitario:

Scopri come funzionano i Joy-Con 2 magnetici in questo video:

HQ

Mi è piaciuto molto: il Nintendo Switch 2 Pro Controller potrebbe essere il miglior controller di gioco che abbia mai provato

Più semplice di così. Avevo giocato a tutto con i due controller Joy-Con 2 collegati alla console portatile, stand-alone separati o collegati al loro accessorio Grip incluso, con i risultati che commenterò di seguito. Ma poi! Quando è arrivato il turno di Hades 2, ho preso il controller Switch 2 Pro e... oh mio Dio. La morbidezza dei bastoncini più alti e incredibilmente lisci, la sensazione di clic sia dei pulsanti frontali che del D-Pad (l'unico modo in cui giocherò a Street Fighter 6 tra l'altro). L'ergonomia, la forma, il design (personalmente opterò per la variante in bianco e nero). L'HD Rumble 2 distribuito intorno all'unità, i pulsanti GL e GR aggiunti non sapevi di aver bisogno fino a quando non li hai dati con il dito medio (letteralmente). Il minijack stereo. Questo controller è davvero un punto di svolta e per me è già meglio dello Switch Pro Controller, dell'amato Wii U Controller, e anche del DualSense e del Xbox Controller. MA! E che ma...

Non mi è piaciuto: Dove. Sono. Mio. Analogico. Trigger. Nintendo?

Era una delle cose che speravo ingenuamente avrebbero risolto con la nuova console. Forse erano troppo fragili per il Wii U, o per lo Switch a causa dei maltrattamenti dei bambini, o troppo insensati per i controlli divisi Wiimote-Nunchuck, ma perché abbandonare del tutto lo standard?! E questo mi ha fatto ancora più male nel momento in cui ho preso in mano il controller NSO Gamecube (che ora include i pulsanti C, Home e Capture sul bordo superiore) per giocare ad alcuni dei miei amati F-Zero GX. L'ironia! Nintendo aveva i grilletti analogici che viaggiavano più a lungo e ora non si trovano da nessuna parte, uccidendo la precisione graduale richiesta da alcuni giochi e generi. E ora che sono un it, anche se mi piacciono quei pulsanti personalizzabili GL e GR sia nel Pro Controller 2 che nel Joy-Con 2 Grip, perché non li aggiungi al Joy-Con 2 ora che ci sei? In questo modo si impedisce loro di diventare una funzionalità del sistema, dannatamente qualcosa di occasionale.

Mi è piaciuto: I controller Joy-Con 2 più ergonomici

Non possono essere paragonati al mio nuovo amore di cui sopra, ma sono abbastanza vicini a un normale controller, sia collegato alla macchina, al Grip, o autonomo. Hanno ricevuto il messaggio che avevamo bisogno di levette e pulsanti più grandi, più area di appoggio per le dita e anche ZL, ZR, SL e SR più grandi. E come bonus, sia il nuovo HD Rumble 2 che i sensori giroscopici aggiornati sono più precisi e sfumati. Insieme alle capacità del mouse e alla gamma di azioni controllate dal movimento, sono aggiornamenti impressionanti. Con il tempo, dovremo controllare il drifting, un problema che Nintendo non può permettersi di ripetere.

Non mi è piaciuto: Controlli del mouse quando sono necessarie azioni complesse

Si prega di fare riferimento alle mie impressioni su Metroid Prime 4: Beyond per maggiori informazioni, ma TL; DR, non credo che giocherò in modalità mouse per lunghe sessioni, meno se si tratta di premere sia ZR/R (come sarebbero i normali pulsanti del mouse) che uno qualsiasi dei pulsanti frontali ABXY (come sarebbe per un tradizionale pulsante laterale del mouse). Mi sono sentito meglio quando ho provato Drag X Drive e Nintendo Switch 2 Welcome Tour più tardi, invece dell'esperienza più hardcore di Samus, ma è chiaro che la forma dei controller Joy-Con 2 può funzionare solo per così tanti usi. Funzionano abbastanza bene come controller verticali cliccati o spostati, funzionano molto meglio di prima in modalità NES lateralmente, e possono funzionare per un po' in questa terza invenzione, ma è un po' una forzatura ad essere onesti. Come potrebbe una singola forma inchiodarla per un approccio così sinistro?

Mi è piaciuto: Tempi di caricamento più rapidi

Sì, non ho misurato i tempi di caricamento, ma ho visto diversi giochi caricarsi e si può dire che questa volta utilizzano una memoria molto più veloce. È successo sia con i giochi Switch 2 Edition come Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land, o Mario Party Jamboree, ma anche con nuovi giochi come Mario Kart World (ricordate quanto tempo impiegava il Wii U a caricare le tracce?) e Donkey Kong Bananza. È stato un miglioramento molto necessario e molto richiesto e non vedo l'ora di provare a scaricare, installare ed eseguire molto più software per confermare quello che potrebbe essere un salto in termini di UX per coloro che provengono dallo Switch originale.

Non ne ho idea: il Dock per Nintendo Switch 2 e cosa aggiunge

Come ho detto, questo si basa solo sulla mia esperienza. Sulla carta apprezzo quello che il Dock 2 dice di fare. L'uscita 4K, le parole d'ordine fantasiose a cui Nintendo non è abituata, come l'alternativa 1440p (2K) e VRR, la ventola per raffreddare tutto questo... Ma il fatto è che non potevo scherzare con il nuovo Dock 2 in sé perché erano intoccabili, in attesa di essere semplicemente vincolati dietro un vetro protettivo insieme al resto dei pezzi hardware e delle periferiche. I cavi ora sono più maneggevoli? Fa troppo caldo? Le diverse porte sono facili da raggiungere? È più gentile con l'unità Switch 2 quando la si atterra o la si solleva dal Dock, evitando graffi? Immagino che dovrò dare un'occhiata alla mia recensione completa di Nintendo Switch 2...

Lo aggiornerò se viene fuori qualcos'altro rivedendo le mie note pratiche sui diversi giochi, o se fai domande nei commenti qui sotto, ma questo è per ora come mi sento riguardo all'hardware di Switch 2. E una conclusione: questo è uno di quei casi in cui qualcosa cambia completamente di persona, a distanza ravvicinata, per lo più in meglio. I video e le immagini non rendono giustizia a molte delle cose discusse qui, quindi se sei interessato, prova a provarlo prima di decidere il tuo acquisto.