Impressioni senza mani: Moonlighter 2: The Endless Vault mira a una roguelikeability senza fine

HQ

HQ

Mi sono divertito con Moonlighter sul Nintendo Switch in passato, anche se era un po' buggato, dato che funzionava come una fusione di generi allora unica. L'originale è uscito quasi sette anni fa su PC proponendo una versione diversa dei roguelike dungeon-crawling introducendo una componente di gestione del negozio, e da allora lo studio con sede a Valencia è maturato molto, ad esempio consegnando The Mageseeker: A League of Legends Story per Riot Games, o provando cose nuove con il recentissimo e di successo Cataclismo, che ha già superato le 250.000 copie vendute dopo appena un paio di settimane sul mercato.

Ma ora è il momento di tornare alle sue radici. Abbiamo dato un'occhiata approfondita a come Moonlighter 2: The Endless Vault sta prendendo forma durante il Xbox Developer Session EMEA la scorsa settimana, dove abbiamo visto diversi studi della regione mostrare i loro rispettivi giochi, tutti onestamente già buoni.

Annuncio pubblicitario:

La notizia più sorprendente del gioco, come mostrato dai suoi primi trailer, è che questa volta sono passati al 3D. Io (e molti dei fan originali) abbiamo adorato la delicata pixel art 2D dell'originale, ma questa dimostra uno sforzo significativo per cercare di mantenere intatta l'anima. Anche se non sappiamo quanto sarà rifinito fino a quando non verrà rilasciato in una data TBA entro la fine dell'anno, sembra già bello e la vista isometrica sembra familiare per coloro che provengono da Hades e simili. E come per l'originale, sono i piccoli dettagli carini pieni di personalità che lo fanno risaltare in modo diverso.

L'enfasi maggiore con il sequel, tuttavia, non riguarda la grafica, ma il gameplay. Mentre gli sviluppatori definivano il primo Moonlighter come "un ARPG con elementi roguelike", ora vogliono che la piena rogulikeability permei tutti gli aspetti di The Endless Vault, trascendendo anche i dungeon in modo che "tutto cambia ad ogni esecuzione", come ha spiegato il responsabile delle comunicazioni Israel Mallén durante la demo hands-off.

"Hands-off" è l'unico avvertimento qui, poiché andare più vario, più complesso e più casuale in ogni singolo aspetto del gioco significa che il bilanciamento è molto più complicato, e non vedo l'ora di giocare a Moonlighter 2 per verificare sia come ci si sente sia se una variazione troppo audace può effettivamente romperlo.

Annuncio pubblicitario:

Sulla carta, anche se il ciclo di gioco con il dungeon crawling randomizzato rispetto al negozio rimane simile, il "lo stiamo portando in una nuova dimensione di qualità e ambizione" significa diverse cose. Ci sono diverse aree ambientate in biomi unici, come la città di partenza Tresna, l'arida Houtu o la ventosa/erbosa Aeolia. Le armi (la fidata scopa è tornata, oltre a lance e spade), i gadget e i nemici ti costringono anche a combinare e cambiare gli stili di combattimento da a distanza a CQC e viceversa, quindi boss come Herald lo metteranno alla prova per vedere se sei abbastanza veloce con tutto questo e le schivate e le parate in cima, se vuoi afferrare il grande tesoro.

I punti di svolta all'interno dei dungeon roguelike sono i Perks, "effetti in-run che possono aumentare la potenza di Will e sbloccare nuove abilità". Ancora una volta, almeno per come sembra, è una nuova idea che potrebbe rompere in meglio il ritmo precedentemente monotono, mentre la gestione dello zaino, dove ora puoi vedere il valore di base delle reliquie, tiene sempre occupato il tuo cervello oltre il combattimento e l'esplorazione.

Allo stesso modo, tornando al negozio ora troverai effetti speciali per cambiare potenzialmente l'esito delle offerte che puoi ottenere quando si tratta di vendere il bottino che porti dalle tue spedizioni. Anche se questo è il lato accogliente del gioco, sarà interessante vedere quanto possa diventare eccitante con serie di vendite e profitti alle stelle.

Ancora una volta controllerai l'adorabile Will dai capelli bianchi e incontrerai alcuni nuovi e vecchi amici (come Andrei il fabbro ed Eris la strega), e mentre questo secondo gioco sfoggerà una tradizione più profonda e risponderà a più domande, sembra davvero una voce più moderna e completa sia per i nuovi arrivati che per i fan dell'originale. Ora non ci resta che sapere quando il negozio aprirà i battenti!