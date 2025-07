In a Violent Nature sta ottenendo un sequel che inizierà la produzione a settembre

HQ

Uno dei progetti horror più singolari che ha fatto la sua comparsa nella memoria recente è lo slasher In a Violent Nature. È unico perché, a differenza di Scream, Friday the 13th, Halloween e di tutte le altre serie amate, racconta una storia dal punto di vista dell'assassino invece che della vittima, permettendoti di assistere a come questo mostro selvaggio uccide spietatamente le sue vittime in prima persona. Sembra che i fan abbiano apprezzato quell'angolazione, poiché è stato riferito che un sequel è in arrivo e entrerà in produzione molto presto.

Secondo Variety, In a Violent Nature 2, come viene doppiato il film, inizierà la produzione già a settembre, con le riprese in Canada. Il sequel sarà scritto dallo sceneggiatore dell'originale Chris Nash, anche se non è chiaro se anche Nash tornerà alla regia. Quello che sappiamo è che Peter Kuplowsky è tornato come produttore, insieme a Shannon Hanmer, con Emily Gotto, Nicholas Lazo e Samuel Zimmerman che tengono d'occhio la produzione per gli appassionati di horror Shudder.

Per il resto, i dettagli della trama sono tenuti nascosti, ma si dice che il protagonista dello slasher Johnny tornerà per continuare a essere un "canale per ulteriori esperimenti nel genere".

