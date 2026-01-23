Crisol: Theatre of Idols uscirà il 10 febbraio a un prezzo molto basso - "vogliamo che tu abbia sempre paura"

HQ

Blumhouse Games ha appena ufficializzato che Crisol: Theatre of Idols di Vermila Studios uscirà il 10 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Con questo, possiamo condividere con voi le nostre impressioni finali sul titolo, dopo aver giocato a un gioco avanzato negli uffici degli sviluppatori. Quello che non sapevamo fino ad ora, però, è che il titolo uscirà a un prezzo significativamente ridotto, a 17,49 €. Considerando che si tratta di un progetto indipendente di 25 persone, i fan apprezzeranno sicuramente l'approccio ragionevole.

Ma oltre all'anteprima sopra collegata, abbiamo appreso molto di più nella seguente intervista con i co-fondatori David Carrasco e David Tornero:

HQ

"Stavamo pensando a tre aspetti", spiega Carrasco riguardo al meccanismo centrale piuttosto unico delle cosiddette armi di sangue. "Gli aspetti più incentrati sul gameplay erano: 'vogliamo che tu abbia sempre paura' in quello stile survival horror in cui la sopravvivenza deve essere sempre in cima alla tua mente. Quindi abbiamo complicato tutto, perché la tua vita è letteralmente in gioco. E poi rendiamo il recupero delle munizioni un po' più facile perché è uguale per tutte le armi ed è un po' più semplificato: è la tua vita e le tue munizioni. Quindi ti aiutiamo e ti compliciamo un po' la vita. Ma abbiamo anche affrontato il lato del lore, dove la religione gioca un ruolo importante. Quindi, quando pensiamo alle religioni, pensiamo sempre a dare tutto al tuo dio, a dare la tua anima, il tuo sangue, a sacrificarti. Quindi qui ti sacrifichi per sconfiggere i nemici del tuo dio".

Giocherai Crisol: Theatre of Idols tra un paio di settimane? Con l'imminente uscita di Resident Evil Requiem, Poppy Playtime Capitolo 5, The 9th Charnel, I Hate This Place, Reanimal e Welcome to Doll Town, gli appassionati di horror sicuramente celebreranno questa nuova stagione invernale e spaventosa!