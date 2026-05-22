In diretta da Cannes: conferenza stampa per La Bola Negra

La proiezione ufficiale di ieri sera al Festival di Cannes di La Bola Negra, il secondo film diretto da Javier Calvo e Javier Ambrossi (Los Javis, come sono comunemente conosciuti in Spagna), ha ricevuto una delle ovazioni più longeve nella storia del festival. Diciassette minuti di applausi mentre i giovani registi emozionati ringraziavano l'auditorium gremito per il gesto meraviglioso. E in questo momento, entrambi i direttori stanno rispondendo alle domande dei media durante la conferenza stampa per La Bola Negra, uno dei candidati alla selezione ufficiale di quest'anno per la Palma d'Oro.

La storia di La Bola Negra è una storia di vite interrotte, ispirata sia dall'opera incompiuta omonima del poeta Federico García Lorca sia dall'opera teatrale La piedra oscura di Alberto Conejero, e collega le vite di tre uomini gay in diversi periodi della storia recente della Spagna (1932, 1937 e 2017). A affiancare Los Javis al tavolo nell'auditorium di Cannes c'è il cast composto da Guitarricadelafuente, che interpreta il personaggio di Sebastián, Carlos González, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas e Penélope Cruz.

La storia di come *La Bola Negra * sia stata trasformata in un film è iniziata, secondo Javier Calvo, con la ricerca di qualcosa di leggero da leggere su un aereo mentre i registi si ritiravano a Ibiza per prendere un po' d'aria fresca lontano da Madrid e finire la sceneggiatura di *Las Mesías*. *La piedra oscura* fu il libro che scelse, e dopo averlo letto con grande emozione, iniziò a pensare a come trasformare quella storia in un copione. "È stato praticamente destino", disse Calvo. "La piedra oscura è il seme; costituisce una delle trame, quella di Sebastián e Rafael".

Javier Ambrossi, dal canto suo, crede che La Bola Negra sia un modo per difendere e aiutare una generazione più giovane a scoprire la figura di Lorca. Qui si riferisce chiaramente non solo alla figura del poeta, che nella sua opera "Drama de costumbres actuales" già affrontava l'intolleranza e la futilità delle idee radicali, ma anche la repressione attuale e la mancanza di modelli per la comunità LGBTI+ in Spagna. "Mi hanno rubato un modello da seguire", afferma.

Oltre al duo di registi, l'altra figura importante che attirò l'attenzione dei presenti fu, naturalmente, Penélope Cruz. La vincitrice dell'Oscar (e detentrice di diversi Goya) ha un ruolo di supporto nel film, ma non è stato questo il motivo per cui ha deciso di partecipare al progetto.

"Ero affascinato da La Mesías. Ero un grande fan di Los Javis (...) e ho detto al mio agente: 'Organizziamo un incontro per parlare per più di un minuto in un corridoio'. Abbiamo capito che era un sentimento reciproco, ha commentato l'attrice. Ha anche notato che la prima volta che hanno discusso La Bola Negra, erano ancora un po' titubanti riguardo al ruolo, perché lo vedevano come molto piccolo - "non più di dieci minuti sullo schermo". Penélope spiega qui che questo non è ciò che definisce la sua scelta di progetti.

"Non baso le mie decisioni sul tempo davanti allo schermo. Scoprire Nené Romero e far parte di qualcosa è più importante di un semplice film come un altro."

"Ci sono film—lo dico sempre—non siamo pazzi, sappiamo che i film non possono cambiare il mondo, ma possiamo, in alcuni casi, migliorare le cose, riaccendere dibattiti importanti, toccare i cuori in un modo che risveglia qualcosa, specialmente nelle generazioni più giovani, come diceva María. È stata una delle mie motivazioni più forti, oltre al rispetto che provo per loro e l'immenso talento che possiedono—che ho sempre saputo che hanno.

Ma far parte di qualcosa del genere—non mi importava se ero sullo schermo per tre minuti, trenta minuti o per tutto il film. Si trattava di far parte di qualcosa che sapevo nel profondo del cuore essere importante, e che non era importante solo nel nostro paese. Penso che tu abbia raggiunto qualcosa di davvero grande, e che per molti giovani—per molti adolescenti, anche per un ventenne che non è ancora un adulto completo— Quello che ottieni dai libri cartacei, che purtroppo ormai la gente tocca a malapena, a volte può essere più potente quando sei seduto al cinema per due ore e mezza, come in questo caso; Quell'impatto può essere molto più potente di quello che potresti studiare per tre anni a scuola."